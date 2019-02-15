美股盤後 – 零售銷售創9年最大跌幅 道瓊、標普雙雙走跌

週四 (14 日) 美股四大指數漲跌互見，原因是對美 12 月零售銷售疲軟與美中貿易談判顯入僵局打擊市場樂觀情緒，那斯達克指數連續第五個交易日上漲。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 103.88 點，或 0.41%，收 25439.39 點。

S&P 500 指數下跌 7.30 點，或 0.27%，收 2745.73 點。

那斯達克指數上漲 6.58 點，或 0.09%，收 7426.96 點。

費城半導體指數上漲 4.03 點，或 0.30%，收 1344.11 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中僅 4 個板塊收漲，科技、能源與美國 ADR 領漲。金融保險、電信服務與消費必需品板塊領跌。

尖牙股 (FAANG) 方面，Netflix (NFLX-US) 領漲 (2.08%)；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.05%；臉書 (FB-US) 下跌 0.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.06%。

受到紐約市議會的強烈反對市政府提供亞馬遜近 30 億美元不合理的優惠和補貼，亞馬遜週四宣布取消紐約長島市第二總部的計畫，且不會另行選址。

美光 (MU-US) 上漲 1.32%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.08%；AMD (AMD-US) 上漲 1.23%；Intel (INTC-US) 上漲 0.67%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.04%。

銀行股全面受挫，美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.08%；高盛 (GS-US) 下跌 1.11%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.65%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.02%。

台股 ADR 漲跌互見，友達 ADR (AUO-US) 上漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.53%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.26%。

企業財報方面，可口可樂第四季財報表現持平，但由於今年財測每股純益不超過 2.1 美元，遠比華爾街預估值低了 6%，導致可口可樂 (KO-US) 週四股價重挫 8.38%，瞬間抹平今年漲幅，更拖累必需消費品類股下滑。

受益於應用軟體及網路安全的新業務表現亮眼，思科 (CSCO-US) 上季財報與獲利均優於預期，激勵該公司股價上揚 1.89% 至每股 48.40 美元。

華爾街分析

美國 12 月零售銷售下降 1.2%，這是自 2009 年以來單月最大跌幅。

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 在一份報告中說：「美國消費者正肩負影響全球經濟，看到今天的數據後，我們更希望這僅一個月的異常情況，期望 1 月份迄今的股市反彈將重振消費者支出。」

Federated Investors 投資組合經理 Steve Chiavarone 表示：「不可否認，零售銷售數字並不好。但這個數字不足以影響美國消費健康狀況，當考慮到低失業率且收入增長時，沒有太多其他的證據說明美國經濟不樂觀。」

聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 週四表示：「今年我們預計會有一個穩健的增長數字，但增速將比去年減弱，相對於持續穩健成長的前景，經濟下行風險肯定有所提高。」

美中貿易談判持續進行式，多家外媒傳出，美國總統川普可能願意將休戰截止日期延長 60 天，迄今美中雙方就貿易問題仍然僵持不下，傳中國計畫在 6 年內將增購美國半導體產品至 2000 億美元，以緩解貿易緊張局勢，並說服川普延長關稅停戰協議。

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 樂觀表示：「包括我在內的很多人都認為貿易談判會成功，川普有可能願意延長最後期限實際上是個好消息，表明美中將完成貿易協議。這只是時間問題。」