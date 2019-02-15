美股盤中─零售銷售創2009年以來最大降幅 道瓊跌逾230點

美國股市週四中場下跌，道瓊一度大跌逾 230 點。美國公布零售銷售較預期大幅疲弱，且中美貿易談判依舊具有不確定性，為股市利空。

台北時間 00:24

道瓊工業平均指數下跌 150.07 點或 0.59% 至 25393.20。

Nasdaq 指數下跌 10.92 點或 0.15% 至 7409.46。

S&P 500 指數下跌 12.97 點或 0.47% 至 2740.06。

美國商務部公布，12 月零售銷售下降 1.2%，創 2009 年 9 月以來最大單月降幅。扣除汽油，12 月零售銷售下降 0.9%。

分析師說，這項數據非常糟糕，美國消費者支撑著全球經濟。看了今天的數據，只能希望這是單月的扭曲特例，更希望一月以來股市反彈，能重振消費者支出。

標準普爾零售股下跌逾 1%。

聯準會 (Fed) 理事 Lael Brainard 週四告訴 CNBC 說，經濟下滑的風險已明顯增加。

中美貿易談判持續進行。川普總統週三說，談判進展非常好，雙方都有意在 3 月初截止期限之前，達成協議。

此外，南華早報報導，中國國家主席習近平週五將與美國代表團會晤，包括美國財政部長梅努欽及美國貿易代表萊特海澤。但彭博社報導，雙方在主要議題上，歧見仍大。