川習會才是關鍵！彭博：本輪美中談判尚未取得進展

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年2月15號1點58分

《彭博社》週四 (14 日) 報導引述消息人士透露，美國和中國本輪在北京舉行的貿易談判，到目前為止幾乎沒有取得任何進展，在川習會之前，雙方似乎還有很多工作要做。

由於美中談判進展甚微，且美國去年 12 月假日購物期的零售數據創 9 年最大跌幅，約一半收益來自海外的 S&P 500 指數週四 (14 日) 應聲走跌。

S&P 500 指數走勢圖。

週四 (14 日) 開始，美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國國務院副總理劉鶴，開啟為期兩天的高層會談。

本次會議中，雙方到目前為止未能縮小對中國經濟結構性改革的意見分歧，但中國似乎正在仰賴大規模購買半導體和其他美國商品的承諾，緩解貿易緊張局勢，並說服川普延長關稅停戰協議。

美中第四天的談判過程中，美國和中國官員就貿易問題上仍然僵持不下，其中包括美國政府抱怨中國向美企施壓以分享技術，並利用產業政策偏袒中國企業，損害美企利益。

中國官員否認了這些指控後，轉而關注如何促進美國對中國的出口。例如，中國最高經濟規劃機構計畫在 6 年內將美國對中國的半導體銷售額提高到 2000 億美元，這數字大約是目前美國出口的 5 倍。

消息人士提到：「到目前為止，本輪談判沒有取得進展，這向中國發出一個訊號，就是在川習會面時才能達成協議。」

川習會時間？

白宮顧問康威 (Kellyanne Conway) 週二 (12 日) 表示，川普希望很快地與習近平會面。由於川習會面時間尚未確定，而且雙方不太可能在 3 月 1 日最後期限前會面。

川普週二 (12 日) 表示：「如果美中接近達成協議、做到真正的交易，我能再延長時間，但整體來說，我並不傾向於延遲課徵關稅。」週四 (14 日) 亦傳出川普正考慮將 3 月 1 日休戰最後期限推遲 60 天。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 對此表示，川習會面時間還沒有做出任何決定，但我們對與中國談判的結果謹慎樂觀。

週五 (15 日) 習近平將與美方代表包括萊特希澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會面。

庫德洛接受外媒採訪時提到：「談判代表們正進行交鋒談判，氣氛良好。美方代表們明天將與中國國家主席習近平會面，這是一個非常好的跡象。我們正在解決所有的問題，完成這項工作。」