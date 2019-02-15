規避德國禁售令 蘋果改用高通晶片重新上市iPhone7/8

為規避德國對 iPhone 7 和 iPhone 8 的禁售令 ，蘋果宣布放棄英特爾、改用高通數據機晶片，改裝版 iPhone 7 和 iPhone 8 將重新在德國恢復銷售。

蘋果宣布將在德國將重新上架 iPhone 7 和 iPhone 8，但這些型號將只採用高通處理器，而非早前的英特爾處理器。蘋果表示：「我們別無選擇，只能這麼做。」

高通與蘋果的全球專利大戰持續很長一段時間，德國法院去年底要求蘋果在德國的 15 家零售店店停售 iPhone 7 和 iPhone 8 型號，亦命令蘋果向第三方經銷商召回禁售的 iPhone 版本。

此案的焦點在於，採用英特爾數據機晶片與蘋果供應商 Qorvo 零件的蘋果 iPhone 7 和 iPhone 8 違反了高通「封包追蹤」專利。

高通與蘋果的全球專利大戰持續延燒。(圖：AFP)

儘管高通並未指控英特爾侵犯其專利，但侵權的 iPhone 型號組件是由 Qorvo 提供。

據德國《法蘭克福匯報》報導，Qorvo 聲稱自己沒有侵犯高通的專利。在法院審判期間，高通拒絕簽署保密條款，導致 Qorvo 因擔心洩露商業機密放棄為此案辯護。此外，由於德國第三方零售商仍販賣禁售的 iPhone 機型，高通更緊追不捨，訴請德國法院開罰蘋果，祭以重大罰款。

蘋果和高通即將在 4 月於美國法院對簿公堂，主因是蘋果指控高通對其使用非法的專利授權的做法。

蘋果表示：「高通正試圖禁售蘋果產品，迫使我們屈服於他們的勒索要求。」

目前高通雖持續供貨給舊款 iPhone，但已不再出售晶片給蘋果新款 iPhone。蘋果近期傳出為 5G 市場備戰，正成立 5G 晶片研發團隊。

蘋果硬體技術部門的高級副總裁 Johny Srouji 帶領下，蘋果將自主研發自家 Modem 晶片，期望未來不再受制於高通與英特爾。