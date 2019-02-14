寬鬆貨幣政策下 1月份中國房地產融資成長逾3倍

根據多家研究機構的統計數據顯示，1 月份，中國房地產企業融資總額明顯回溫，並創一年以來月度新高。顯示房地產企業對資金的需求程度之高，也似乎意味著在中國人行不斷釋放資金寬鬆訊號下，整個市場流動性相對充足，房地產上下游企業取得資金也變得容易，資金壓力暫時得到紓緩。

中國同策研究院最新數據顯示，1 月份，中國 40 家上市房地產企業融資金額達人民幣 790 億元，比去年 12 月的 181.52 億人民幣大幅上升 335.23%，創一年來單月新高。

圖: 同策研究院。

其中，舉債金額為人民幣 671.40 億元，占房地產企業融資總量 85%，月增 272%；股權融資金額則為人民幣 118.61 億元，占總融資金額比重為 15%。

從舉債面來看，與 2018 年 12 月相比，各項債權融資金額均大幅上升。排名第一的為中期票據，共出現 11 筆，金額達人民幣 266.7 億元，月增 574%，比重 34%；第二則是其他債權融資，金額達人民幣 167.35 億元，月增 2398%，比重 21%；第三為公司債，金額為人民幣 113.25 億元，月增 124%，比重 14%；排名第四為境內銀行貸款、第五則是信託貸款。

圖: 同策研究院。

不僅融資金額明顯回升，融資成本也有所降低。整體來看，1 月份中國房地產企業融資成本有所下降，有數筆的利率控制在 4% 以內。

不過，透過海外市場舉債成本則明顯高出不少，特別是中小型房地產企業。今年 1 月份，中小型房地產企業發行 10 筆以美元計價的中期票據，最高利率達 15.5%，其餘利率均在 7.13%-9.125% 之間。這當然與海外投資人認為中國房市前景還不明確有極大關係。

整體來看，業內認為未來房地產企融資將會時鬆時緊，大體保持穩定，像 1 月份這樣寬鬆的時機不常有，而融資回溫、資金壓力紓緩都屬於偏短期現象。

但是，房地產企業規模不同，融資機會會有明顯差異，而大型房地產企業會以舉債為主，中小房地產企業在這部份機會較少，且成本極高。因此，中小型房地產企業資金狀況相對較為緊俏。

