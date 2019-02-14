驚喜! 中國1月份外貿數據優於預期 出口成長14% 進口成長3%

中國海關總署公布 1 月份進出口數據，以人民幣計算，1 月份出口人民幣 1.5 兆元，年增 13.9%，預期 3.8%，前期 0.2%。1 月份進口人民幣 1.23 兆元，年增 2.9%，預期 - 1.9%，前期 - 3.1%。1 月份貿易順差人民幣 2711.6 億元，預期人民幣 2450 億元，前期為人民幣 3949.9 億元。

若以美元計算，1 月份出口 2175.7 億美元，年增 9.1%，預期 - 3.3%，前期 - 4.4%。1 月份進口 1784.1 億美元，年減 1.5%，預期 - 10.2%，前期 - 7.6%。1 月份貿易順差 391.6 億美元，預期順差 343 億美元，前值順差 570.6 億美元。

資料來源: 中國海關總署, 鉅亨網製圖。

以進出口地區來看，1 月份，中歐貿易總值達人民幣 4448.4 億元，年增 17.6%，占中國外貿總值 16.3%；中國與東盟貿易總值為人民幣 3566 億元，年增 7.8%，占外貿總值 13.1%；中美貿易總值為人民幣 3158.2 億元，下滑 10.1%，占外貿總值 11.6%。

此外，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口人民幣 7708 億元，年增 11.5%，占中國外貿總值 28.2%，比重提升 0.7 個百分點。

若以出口產品來看，中國機電產品出口人民幣 8575.1 億元，年增 11.5%，占出口總值 57.1%。其中，電器及電子產品出口人民幣 3815.1 億元，年增 8.7%；機械設備則為人民幣 2460.3 億元，年增 13.6%。

進口方面，機電產品進口人民幣 5196.3 億元，年減 1.6%；其中，IC 進口 324.2 億顆，減少 9.7%，金額為人民幣 1600.2 億元，年減 3.5%

中國華泰證券認為，在全球經濟和貿易形勢並不樂觀的情況下，中國出口增長超出預期，可能原因在於今年春節在 2 月初，受春節效應影響，各企業趕在節前搶出口。因此預估 2 月出口仍存在下滑壓力。此外，在擴大內需，及穩增長的減稅降費等政策尚未發酵前，進口受經濟下滑壓力影響持續走弱的機率大。