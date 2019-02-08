出發前注意！機師罷工持續 華航周六逾15班次取消

華航機師罷工行動持續，預計明（ 9 ）日下午 3 點於交通部舉行勞資協商座談會，但在這之前陸續有機師加入罷工。華航公告，明日將有 15 班次取消，其中也包含台北飛往紐約、溫哥華等長程航線。

華航表示，針對機師罷工已啟動緊急應變機制，原預估 8 至 9 日受影響航班為 24 班次，受影響旅客近 4 千人，因多名機師同仁堅守工作崗位，多航班恢復派飛，統計今日取消航班降為 13 班次，受影響旅客降至 1,800 人。

華航說明，明日將繼續優先調度可用人力及航機，同時商請台灣虎航加班機，協調他航放大機型，儘速疏運旅客。華航強調，對於旅客行程，一定會負責妥善安排，讓旅客不要擔心。旅客若在官網訂位時留下手機、 email ，系統會自動通知航班異動資訊，也提醒旅客留意官網航班動態。

根據華航公布最新航班資訊， 2 月 9 日航班異動如下：

航班取消

CI922 香港 - 台北

CI113 廣島 - 台北

CI838 曼谷 - 台北

CI861/862 台北 - 金邊 來回

CI012 台北 - 紐約

CI032 台北 - 溫哥華

CI601/602 台北 - 香港 來回

CI751 新加坡 - 泗水

CI933/934 高雄 - 香港 來回

CI935/936 高雄 - 香港 來回

CI2581 高雄 - 上海 (浦東)



航班延遲

CI120/121 台北 - 沖繩 來回

CI503/504 台北 - 上海 (浦東) 來回

CI521/522 台北 - 廣州 來回





2 月 10 日航班取消

CI011 紐約 - 台北

CI031 溫哥華 - 台北

CI752 泗水 - 新加坡

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』