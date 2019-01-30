iPhone去庫存大作戰 將左右第二季供應鏈營運

美系外資公布最新報告指出，蘋果正在努力刺激 iPhone 需求，此舉可暫時紓緩供應鏈壓力。但由於庫存消化的不確定因素，以及來自價格方面的壓力，使得這家美系外資對於相關供應鏈的營運看法仍保守。

在 iPhone 傳統淡季來臨之際，蘋果對外表示，將重新檢討定價方式以刺激 iPhone 銷售量。蘋果去年 12 月份庫存增加 110 億美元，季增 26%，而蘋果庫存壓力增加也將傳導至下游供應鏈。

期待蘋果的降價策略能減輕整體庫存節節升高的壓力，且庫存去化的幅度將是檢視未來 iphone 在 19Q2 成長動能的關鍵。

蘋果認為 iPhone 銷售下滑主要與部份市場貨幣貶值有關。貨幣貶值突顯 iPhone 價格更貴，因此目前蘋果針對這些市場採取手機分期等新的營運策略，以更符合當地收入水準。

此外，蘋果執行長庫克也提到，隨著中美貿易緊張關係開始紓緩，目前 1 月份銷售看起來比 12 月要好。

由於蘋果不再公布 iPhone 銷售數量，該外資以平均 ASP 800 美元來預估 iPhone 去年第四季銷售量約在 6800 萬隻，年減 16%。並估計 iPhone 在 19Q1 的銷售為 4200 萬隻 (季減 40%、年減 21%) 接近 iPhone 6 推出以來的水準。

圖: AFP

雖然蘋果整體營運優於預期，但受到智慧手機市場飽和的影響，這家外資對於 iPhone 供應鏈方面的保守立場沒有改變，特別這些供應鏈營利率將面臨壓力，並侵蝕獲利能力。

以下列舉 iPhone 大中華供應鏈中重要代表性廠商，並說明該外資目前看法：

看法正面：景碩 (IC 載板)、GIS (3D 觸控模組)、TPK(3D 觸控模組)、台達電 (電源供應)、立訊 (連接線)。

看法中性：台積電 (晶圓代工)、鴻海 (組裝)、和碩 (組裝)、緯創 (組裝)、臻鼎 (PCB)、台郡 (PCB)、可成 (機殼)、美律 (聲學元件)、瑞聲科技 (聲學元件)、歌爾股份 (聲學元件)。

看法負面：大立光 (鏡頭)、鎧勝 (機殼)、穩懋 (VCSEL)、藍思科技 (玻璃面板)、歐菲光 (鏡頭)。

雖然 iPhone 銷售不如預期，但蘋果其它產品銷售則是傳出佳績。iPad 部份受到 iPad Pro 銷售強勁的帶動，營收年增 17%，漲幅創下近 6 年新高。而 Mac 則在 Macbook air、Mac mini 推出新品的帶動下，營收成長 9%。最後，穿載等配件營收大幅成長 33%，主要因為 Apple Watch 及 AirPods 成長 50% 所致。