大聯大去年營業淨利破百億元 估首季每股可賺0.64-0.8元

亞太地區最大的半導體零組件通路商 - 大聯大投控 (3702) 公布去年營運績效締新猷，不單本業營業淨利首次突破 100 億元大關，全年每股淨利更達到 4.21 元；展望今年首季，預估每股淨利約 0.64 元到 0.8 元。大聯大提到，回顧去年表現，不單核心產品 3C、汽車電子等領域穩健成長，在高階新應用產品如物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、雲端儲存、高速運算等佈局有成。



尤其在產品出貨組合優化、持續控管營業費用下，帶動全年合併營收、營業淨利、稅後淨利皆創歷史新高，分別較前年同期成長 2.4%、6.2% 以及 1.7%，達 5451 億 2400 萬元，105 億 6800 萬元，以及 74 億 3200 萬元。



此外，在獲利增加及營運效率持續改善下，大聯大去年全年財務關鍵指標營運資產報酬率 (Return on Working Capital, ROWC) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 9.6% 與 14%。



展望 2019 年第一季，大聯大預估，若以新台幣 30.6 元兌 1 美元匯率假設，預估營業收入為 1,170 至 1,230 億元，預估毛利率介於 4.1%-4.3%，預估營業利益率則在 1.65%-1.85%，單季稅後獲利目標 1,075-1,349 億元，每股淨利 0.64 元到 0.8 元。