聯合再生旗下永旺能源出售全球最大機場太陽能電廠 交易金額逾7億元

聯合再生 (3576) 宣佈子公司永旺能源旗下之子公司 GES USA 與潔淨能源業界投資機構 CleanCapital 簽訂買賣合約，出售 GES USA 兩家子公司 100% 股權予 CleanCapital，分布於美國合計約 13.2MW 的太陽能資產，此次交易總金額約 2,425 萬美元(約 7.34 億元台幣)。聯合再生指出，交易資產中包含印第安那機場太陽能廠，此電廠共分三期合計約 25.5MW 的規模，不僅位居北美機場太陽能電廠之冠，也是全球最大的一座，此次出售之第一期使用超過 4 萬 4 千片之太陽能模組，每年可產生近 1,700 萬度的電力，足以供給近 2,000 戶家庭一整年所需。



CleanCapital 是一個業界領先的潔淨能源投資平台，已投資逾 3 億美金於規模 100MW 以上之太陽能營運資產，目前 CleanCapital 在美國 11 州持有並營運共 108 個太陽能廠，並與其他知名投資機構合作，引導投資機構投入清潔能源產業。



太陽能電廠可創造出超過 20 年的可預估現金流量，這等同於固定收益商品的投資，有助於巴黎協議目標的達成，聯合再生在全球已簽約，或開發中的案量已超過 1GW，為台灣在全球太陽能系統佈局最完整、規模最大的太陽能公司，新電廠持續裝置完成，將是聯合再生未來成長的動力。