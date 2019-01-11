大聯大、文曄去年營收同創年度歷史新高

市場庫存水位高、終端市場買氣急凍等多重利空衝擊，IC 通路商大聯大 (3702) 與文曄 (3036) 去年 12 月業績同降，尤其文曄 12 月營收更大減近三成，但合計 2018 年全年，兩大通路業者均創下年度營收的歷史新高。亞太區 IC 通路龍頭大聯大，雖受供應鏈庫存調節影響，2018 年 12 月單月合併營收為 403.3 億元，相較 2017 年同期 436 億元，年減 7.5%，但拜核心產品 3C、汽車電子等領域穩健成長，且在高階新應用產品如物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、雲端儲存、高速運算等佈局有成，累計 2018 年合併營收仍創歷史新高，達 5,451.24 億元，相較 2017 年營收 5,324.6 億元，年成長 2.4%；若以美金計算，則為年成長 3.2%。



文曄方面，2018 年 12 月份自結合併營收約 227 億元，較 2018 年 11 月合併營收下滑約 28%，與 2017 年同期營收相比成長約 12%。2018 年第四季自結合併營收約 858 億元，創季度營收新高，較第三季營收增加約 1%，與 2017 年同期營收相比成長約 43%。2018 年全年自結合併營收約 2,734 億元，與 2017 年相較年增率約達 44%，再創年度營收新高。