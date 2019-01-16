大聯大推東芝車聯網的AVB橋接及影像壓縮解決方案 Q1營運恐下滑

看好車聯網市場商機蓬勃，亞太區 IC 通路龍頭大聯大控股 (3702) 宣佈，旗下詮鼎集團將推出東芝 (TOSHIBA) 應用於車聯網的 AVB 橋接及影像壓縮解決方案；就營運表現部分，法人圈預期，大聯大今年首季營收恐明顯下滑。大聯大介紹，隨著車輛通訊網路越來越複雜，其網路也隨之需要改良。針對車載資訊娛樂系統 (IVI) 和先進駕駛輔助系統(ADAS)，高速和低延遲數據傳輸為提供處理器高分辨率感測器影像數據和遠程訊息處理通訊數據的關鍵點。東芝開發出了對應於乙太網路 AVB 標準的一個新的橋接晶片，有助於車載通訊網路的建設符合市場需求。



就營運展望部分，因中美貿易戰導致終端需求急凍影響，自 2018 年 12 月起半導體景氣開始降溫，2019 年後情況更是明顯，加上淡季到來，且有農曆年假工作天數大減，另外，現階段多數產業均處於去化庫存壓力的態勢下，在眾多不利因素加總上，法人圈預期，大聯大首季營收恐明顯下滑。