蔚華科攜手韓國針測機領導品牌SEMICS 搶攻兩岸半導體測試商機

半導體測試解決方案供應商蔚華科技 (3055），宣佈成為韓國針測機領導品牌 SEMICS 大中華區經銷合作夥伴，此一合作，不單有助於 SEMICS 打開兩岸的市場及通路，對蔚華來說也成功擴展產品線，並有助於提升公司業績與獲利。SEMICS 總經理金志碩（Jason Kim）表示：「SEMICS 的產品透過蔚華的團隊，將可以推廣給更多台灣與中國兩岸的客戶，為 SEMICS 的優質產品搶下更大的市場佔有率。」



蔚華上海總經理陳志德表示：「針測機設備銷售與服務向來是蔚華引以為豪的強項之一，SEMICS OPUS 系列具有優異的產品競爭力，相信蔚華將與 SEMICS 共創市場佳績。」



蔚華擅於整合失效分析、光學檢測、測試機、分類機、測試座等半導體測試設備，旗下子公司華證科技則提供 IC 驗證服務，可為客戶提供全方位測試解決方案，此次新增針測機領導品牌 SEMICS，更強化產品線完整性。