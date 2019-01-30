蔚華科攜手韓國針測機領導品牌SEMICS 搶攻兩岸半導體測試商機

半導體測試解決方案供應商蔚華科技 (3055），宣佈成為韓國針測機領導品牌 SEMICS 大中華區經銷合作夥伴，此一合作，不單有助於 SEMICS 打開兩岸的市場及通路，對蔚華來說也成功擴展產品線，並有助於提升公司業績與獲利。SEMICS 總經理金志碩（Jason Kim）表示：「SEMICS 的產品透過蔚華的團隊，將可以推廣給更多台灣與中國兩岸的客戶，為 SEMICS 的優質產品搶下更大的市場佔有率。」
蔚華上海總經理陳志德表示：「針測機設備銷售與服務向來是蔚華引以為豪的強項之一，SEMICS OPUS 系列具有優異的產品競爭力，相信蔚華將與 SEMICS 共創市場佳績。」
蔚華擅於整合失效分析、光學檢測、測試機、分類機、測試座等半導體測試設備，旗下子公司華證科技則提供 IC 驗證服務，可為客戶提供全方位測試解決方案，此次新增針測機領導品牌 SEMICS，更強化產品線完整性。
半導體測試解決方案供應商蔚華科技 (3055），宣佈成為韓國針測機領導品牌 SEMICS 大中華區經銷合作夥伴，此一合作，不單有助於 SEMICS 打開兩岸的市場及通路，對蔚華來說也成功擴展產品線，並有助於提升公司業績與獲利。SEMICS 總經理金志碩（Jason Kim）表示：「SEMICS 的產品透過蔚華的團隊，將可以推廣給更多台灣與中國兩岸的客戶，為 SEMICS 的優質產品搶下更大的市場佔有率。」