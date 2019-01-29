為何美股企業獲利大幅放緩 對投資人可能是好消息

美國政府重新開放無法抵銷企業財報變差的影響，在 Nvidia 下修財測及開拓重工財報令人失望之下，週一 (28 日) 標普 500 指數下挫近 0.8%。不過專欄作家 Mark Hulbert 認為，以過去經驗來看，企業獲利成長大幅放緩對投資人是好事一樁。

Hulbert 表示，當 EPS(每股純益) 成長率來到個位數、甚至是負數時，美股市場通常表現最佳。相較之下，在上個世紀，只要獲利成長率接近或到達歷史新高，美股就陷入掙扎，去年也是如此。

Hulbert 說，天真的投資人總是覺得獲利成長愈快愈好，卻沒有意識到，這種成長通常不會自動轉化成股市上漲。這也是為何有那些逆向投資人，總是和市場情緒對作。

Ned Davis Research 製作的圖表顯示，自 1927 年以來，當 EPS 較前一季下滑 10-25% 時，當季的標普 500 指數表現最好，年化報酬率來到 25%。相反地，如果 EPS 表現比前一季大增 20% 時，年化報酬僅平庸的 2.6%。當然，要是企業獲利一塌糊塗，EPS 下挫超過 25%，股市表現自然最差。

(圖表取自 Market Watch)

這也正好能說明，為何股市在 2018 年的大部分時間都在掙扎，而最近卻表現得更好。去年第 4 季，標普 500 指數的 EPS 年增超過 30%，而股市的年化成長僅 2.6%，而今年第 1 季 EPS 預計只有 5% 的年成長，如果依圖表來看，有機會標普 500 指數的年代成長到達 10%。

為何會如此？我們可以觀察到，去年當企業開始大幅獲利成長時，聯準會就有底氣堅持升息與縮表的計畫，而造成股市的謹慎。反倒是今年聯準會感受到市場成長大幅放慢，對外口風轉為鴿派，推升了本月的股市。

因此，如果企業發表平庸的財報，投資人別太難過，他們跟股市的表現並不畫上等號。