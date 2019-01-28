美國經濟轉弱的又一跡象 更多家企業營收與獲利下降

2018 年第四季，有更多家美國企業出現營收與獲利率下降，為美國經濟減緩的又一跡象。

根據國家企業經濟協會 (NABE) 調查結果顯示，僅有 47% 的企業報告去年第四季營收上升，低於前一季的 61%。報告營收下降的企業則增加近二倍，由 6% 上升至 17%。

假日季節似乎並未能讓壓力減緩。有 20% 的企業說，在這次調查期間，他們的獲利下降，高於 10 月的 8%。大多企業對今年初的表現亦不樂觀，僅 14% 預期第一季獲利將上升。

NABE 企業情況調查主管 Sam Kyei 說：「大多受訪者不預期未來 12 個月，會出現經濟衰退，但預期未來一年經濟強勁成長的受訪者，少於原先預期。」

全球經濟有減緩跡象，貿易緊張升高，及股市動盪，為企業與投資人創造了不確定的經濟氣氛。近來的一項消費者信心指數觸及了自川普總統上任以來低點。

貿易政策改變，打亂了美國製造商的計畫。那些自中國進口商品的廠商必須猜測某些商品的關稅。

川普曾威脅將自 1 月 1 日開始，把 2000 億美元自中國進口商品的關稅由 10% 調高至 25%。但因兩國達成協議，貿易休兵 90 天，調高關稅因而延後。

根據 NABE 報告顯示，逾三分之一商品生產企業說，因為貿易政策改變，他們於上季調高了產品價格，27% 企業決定延後投資。