〈財報〉意法半導體Q4獲利勝預期 估今年首季營收減

意法半導體 (STMicroelectronics) 今(24)日公布去年第 4 季財報，營收、獲利，皆優於市場預期，但預估 2019 年首季營收，將季減逾 20%、年減逾 5%。

台北時間週四下午 5 點 13 分，CNBC 報價顯示，意法半導體股價上漲 7.32%，至 13.41 歐元。

意法半導體財報顯示，去年第 4 季，營收為 26.5 億美元，季增 5%，年增 7.4%，優於分析師預期 (26.4 億美元)；獲利為 4.18 億美元，季增 13.1%，年增 35.4%，亦優於分析師預期 (3.76 億美元)。

意法半導體第 4 季每股純益 (EPS) 為 0.46 美元，季增 12.2%，年增 35.3%。

意法半導體第 4 季毛利率為 40%，高於分析師預期 (39.6%)。

展望 2019 年首季，意法半導體預期，營收恐較 2018 年第 4 季下滑約 20.7%，或年減 5.7%。

意法半導體預估，今年首季毛利率約 39%，略低於分析師預期 (39.1%)。

意法半導體稱，2019 年資本支出將介於 12 至 13 億美元。

iPhone 市場需求放緩，使作為蘋果供應商之一的意法半導體感到擔憂；另一方面，亞洲地區客戶消化現有庫存，未繼續追加微控制器訂單，也可能影響意法半導體的銷售表現。

整體來看，汽車應用領域，仍是意法半導體的獲利亮點，尤其是來自特斯拉訂單的挹注。