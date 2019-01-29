周三特斯拉財報 分析師擔心可能由盈轉虧

將在周三 (30 日) 報告最新一季度財報的電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US)，近年來受到了華爾街分析師的密切關注。因執行長馬斯克 Elon Musk 警告未來有「非常艱難」的道路後，分析師普遍預計特斯拉上一季會虧損。

特斯拉股價周一 (28 日) 盤後下跌 0.60% 來到 294.61 美元。

特斯拉股價趨勢圖

前兩周，馬斯克曾宣布裁員數千人，並表示特斯拉的第一季度目標是「極小的利潤」，而達標則需要「努力和運氣」。他還預測第四季度會有利潤，但會低於第三季度的 3.115 億美元。

分析師於 1 月 21 日的共識是，特斯拉預計第一季度虧損 250 萬美元，相較於 1 月 17 日的數據，當時分析師平均預計特斯拉將公布 6280 萬美元的獲利。

Loup Ventures 的 Gene Munster 上周四 (24 日) 曾表示，特斯拉的第一季虧損的一個潛在原因，是車輛運往歐洲和亞洲的時間，剛好不利於財報。特斯拉表示，已於 2 月分開始向歐洲和中國交貨 Model 3 車款。

分析師指出，即使特斯拉終於開始銷售大眾版本 35000 美元的 Model 3 之後，同時向歐洲和中國出售進階版本「long-range」 Model 3 車款，以及在美國銷售大眾 Model 3 的情況下，特斯拉還得依靠「運氣」才能勉強獲利。

自 3 年前推出 Model 3 以來，特斯拉面臨著生產、物流、以及現金流等問題。同時，馬斯克不穩定行為也造成了公司的自我傷害。

雖然現今 Model 3 的產量每週穩定在 5000 輛以上，但分析師預計特斯拉將面臨來自 Jaguar 和奧迪的低價產品競爭，以及電動汽車稅收抵免減少的因素。

聯邦減稅政策將從 1 月 1 日後開始生效，使特斯拉被迫將 Model 3 的價格降低 2000 美元，以維持競爭力。這一決定也可能會侵蝕特斯拉第一季度的毛利。

在特斯拉的第四季度 Model 3 交貨量低於預期後，至少有 6 間交易商降低了其目標價格，兩家已將該股評級下調至「賣出」或同等水平。

自 1 月 18 日宣布裁員以來，特斯拉的股價下跌了近 14%。投資人務必關注周三公布的財報。