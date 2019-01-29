1月回檔撐不了多久 大摩：牛上的騎士快跳下來！

1 月的漲勢還不足以讓摩根士丹利美股首席分析師 Mike Wilson 轉而看漲，事實上他認為美股這頭牛是「危險動物」，呼籲多頭騎士們快快下來。

開年以來， S&P 500 指數短短 4 週上漲了 6%，但曾提出 2018 年滾動熊市說法的 Wilson 依舊不改看空態度。

財報季多空訊號交錯、美政府關閉的拖累以及美 Fed 有限的影響，這些是 Wilson 預期此波漲勢只會曇花一現的部分原因。

Wilson 週一報告指出，「我們已接夠接近一頭將要變極度危險的公牛，我們很難看到接下來這上行趨勢能撐多久，我認為最好現在就跳下來，在這頭牛跑下一圈前先休息一下。」

華爾街最悲觀的分析師之一 Wilson 自去年 12 月初以來一直預警 2019 年企業獲利衰退，但如今其他多數分析師相信，去年大崩跌是因為恐懼經濟衰退和貿易緊張而過度反應。

目前 S&P 500 已較去年平安夜 (12/24) 上漲 10% 以上，但另一方面，目前股市估值也比較沒那麼吸引人，且眼前幾乎沒有可以更加推升股市的催化劑。

Wilson 指出，「獲利一直只有跨過降低的門檻，2 位數的 EPS 成長看似很健康，但去年第四季的成長是受到較低稅率的支撐，意味基本面的結果正快速惡化。」

美政府關閉拖累

摩根士丹利對美國經濟數據回升也感到懷疑，因為考量到美政府關閉期間的損失且近日消費者和企業信心均下降。

「我們仍懷疑，且認為最好的情況是政府進一步疲弱，最差的情況是成為股市拖累。很重要一點是，認知到這漲勢是建立在動物精神上，近期一些關鍵企業的極度下跌和消費者信心指標都值得注意，且考量他們歷史高的數據，他們還有更多下跌空間。」

美川普總統上週五宣布同意重啟政府 3 週，結束美國有史以來最久的政府停擺，但這場僵局成本高昂，摩根士丹利將第一季 GDP 成長自 2.5% 調降至 1.7%。

Wilson 表示，「有些事情是不能被彌補回來的，就算『暫時』重啟政府變成『永久』重啟，庫存建立也可能對經濟數據、獲利和成長形成額外的拖累。」

Fed 緊縮行動？

據悉，Fed 官員接近決定何時終止縮表行動，這可能對市場有幫助，但摩根士丹利認為，雖然這一點是樂觀的，但央行行動的效用都要花一段時間才會顯現。

「Fed 仍然在進行緊縮政策，只是幅度小了一些，所以股市衝擊會減弱，更基本面的衝擊會花一段時間演進，因其對股市的主要衝擊是透過資產組合重新平衡的管道，而這很難預測確切時機。」

Fed 預計週二和週三召開會議討論貨幣政策。