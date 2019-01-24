再跌40%才合理！美股熊市恐延續至2020年

Morgan Creek Capital 的 Mark Yusko 仍不改口，堅持去年 10 月觀點，認為美股價值恐得將近腰斬才能達到公允價值，這波熊市將會延續 2 年至 2020 年 9 月。

Morgan Creek Capital 創辦人兼資訊長 Mark Yusko 去年 10 月 11 日稱美股價值恐會腰斬，週三 (23 日) 再次重申此觀點，並將目前的市場狀況與 2000 年代初期網路泡沫化相連接。

Yusko 在《CNBC》財經節目上表示，「記得科技泡沫破掉那時候， 自 2000 年 12 月下旬起至 2001 年 1 月就出現這種返回正常的漲勢，接著就一路下滑，然後再也沒有返回那種『瘋狂估值』。我認為現在就是同樣的戲碼上演，去年最後三個月，廣泛市場的網路泡沫化 2.0 來了。」

Yusko 指出，大型科技股如思科 (CSCO-US)、微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US) 在 1990 年代中後期的第一次科技泡沫化時遭高估，迄今還沒返回當時估值。Yusko 批評目前的科技領頭羊如 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的本益比高到飛天。

近幾年來雖然 Netflix、Amazon 本益比因為獲利上升，而出現了快速收斂，但以絕對倍數來看，Netflix、Amazon 本益比仍然並不低，統計至週三 (23 日) 止，Netflix 本益比為 135.29 倍、Amazon 本益比則為 91.93 倍。

在 Yusko 去年 10 月預警後，S&P 500 下跌約 13% 至平安夜觸及 2018 年收盤低點 2351，但接下來未如預言那樣繼續走跌，受惠於開年大漲，自去年 12 月 24 日以來，S&P 500 已經收回近半數跌幅。

若以去年 10 月 11 日來說，S&P 500 下跌 50% 將會到達約莫 1364 點。

「我們不必一定要到公平價值，但以數學來說，你只要一天高於平均值，你就得承受一天低於平均值。」

S&P 500 週三小升 0.2%，收在 2638.7。