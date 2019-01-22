大摩：美股還會下測12月份低點 投資人宜先賣股

投資人對美股的情緒似乎已走出去年 12 月拋售時的恐慌，不過摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 仍然警告，標普 500 指數今年還將測試 12 月的低點，投資人應該趕緊賣出股票。

Wilson 表示，經過 1931 年以來最糟糕的 12 月之後，美股有望出現亮麗的 1 月成績，MSCI 世界指數今年以來已上漲 4.5%，各國股市都欣欣向榮，但事情卻可能好景不長。

Wilson 指出，市場在過去 6 個月所擔心的事情仍在形成，甚至可能更糟。經濟增長正在急遽減速，企業獲利下降幅度也是 2015-16 年以來最快。以首週所公布金融業為主的財報來，EPS 成長僅約 0.75%，是 2016 年以來最低。

美股財報成長料將放緩 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 表示，通常在股市大跌後，投資人在壞消息時還積極買進，是強烈的買進信號，說明利空已經被股市先定價。然而，Wilson 提出 3 點，投資人可能樂觀過頭。

首先，金融股雖然現階段表現相對強勁，但他們是去年表現最差的股票之一，原因是環境嚴竣，尚不知那些公司能否存活下來。簡而言之，即使經過大跌，金融股的估價可能還相對其他行業過高。

其次，預期中的獲利修正尚未出現，很多比定價糟的公司還沒公布財報。最後，一堆利空仍等在後頭，包括美國政府關閉、貿易不確定性持續、英國脫歐談判失敗，以及聯準會仍在縮減資產負債表、經濟數據的惡化正在加速，種種因素都還會衝擊股市。

Wilson 指出，無論好消息或壞消息，如果市場過於一致認可，那麼投資人在那個時間點，可能要考慮往另一個方向，例如去年對減稅的興奮。今年 1 月市場的一致看漲，可能就是個錯誤。

Wilson 認為，現階段應先隨著市場反彈減碼，他相信，伴隨著可能來臨的基本面壞消息，加上政治上戲劇性動盪，市場將重新測試去年 12 月的低點。