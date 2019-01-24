蘋果自駕車沒戲了？發言人證實泰坦計畫裁員逾200人

據《CNBC》引述知情人士消息，蘋果公司 (Apple)(AAPL-US) 本週解雇了自動駕駛汽車專案「泰坦 (Titan) 計畫」超過 200 名員工。蘋果發言人雖然承認裁員，但表示，公司仍然相信這個領域存在機會。

發言人表示，蘋果擁有一支非常有才華的團隊，致力於自駕系統和相關技術。但由於公司的 2019 年工作重點放在幾個關鍵領域，一些團隊工作人員轉向公司其他部門，繼續支持機器學習和整個蘋果的其他專案。

發言人強調，公司相信自駕系統仍有巨大的機會，而蘋果也有獨特的能力，在此提供強大的貢獻。

蘋果的泰坦計畫雖未公開，但發展已久，在 2014 年已經成立。蘋果最初的計畫，是打造整輛無人車，但在去年 3 月，據內部爆料，蘋果放棄了造車，而專注在研發自動駕駛平台。

去年 8 月，蘋果找來特斯拉工程副總裁兼蘋果老將 Doug Field，與 Bob Mansfield 一起帶領泰坦團隊，但自今年 1 月起，即傳出蘋果將大幅縮減團隊，甚至放棄此專案。據稱，本週裁員之後，整個團隊進行重組，仍留下來的員工轉往公司不同部門。

蘋果 iPhone 銷量這兩年大受打擊，執行長 Tim Cook 近期表示，醫療與健康將是公司未來發展的主要方向。與此同時，公司高層對汽車發展的前景多保持沉默。

儘管蘋果大幅縮減自駕車研發規模，但業界相信這仍是個龐大的市場。據 Allied Market Research 研究，2019 年全球自動駕駛汽車市場價值將達到 542.3 億美元，而這一數字到 2026 年將增至 5566.7 億美元，包括來自傳統汽車世界的風險投資者，以及戰略投資人，已為開發自動駕駛汽車的初創企業投入了數十億資金。

Google 旗下自動駕駛初創公司 Waymo、中國主要巨頭百度、阿里、騰訊等，也都有巨額的資金布局於此。