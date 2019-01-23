高盛：經濟政策不確定性打擊美股 否則估值還能更高

儘管美國政府關門帶來不確定性，美股的基調仍在走高，標普 500 指數自 12 月 22 日以來，上漲近 10%。不過高盛 (Goldman Sachs) 團隊認為，如果沒有這些逆風因素，股市估值還會更高。

高盛分析師 David Kostin 領導的團隊表示，全球經濟政策不確定性指數 (Global Economic Policy Uncertainty) 藉由分析報紙文章，以衡量政策的不確定性，目前已經達到 304，是歷史中值 101 的 3 倍以上。

(圖表取自 Market Watch)

這項指數可追溯至 1997 年 1 月，採用數據來自全球 143 個國家，德意志銀行近期的報告指出，指數創高的主因，為美國政府關門、中美貿易戰和英國脫歐談判令人擔憂所致。這項指數與股市波動性、風險及較低的 GDP 成長呈現相關。

雖然美股似乎不為所動，在拋售後反彈向上，但 Kostin 認為，如果政策不確定性水平處於更正常的水準，股票估值會更高。

Kostin 指出，當前的股市風險溢價 (equity risk premium)，即標普 500 指數的收益率與無風險 10 年期美債的利差，來到 3.6%，遠高於平均值 2.3%。

這代表投資人要求比平常更高的回報，來承擔股市風險。究其原因，至少一部分就是政策不確定性加劇的結果。Kostin 表示，在其他條件相同的情況下，較高的股市風險溢價，帶來的是較低的股票價格。

高不確定性與低估值相關 (圖表取自 Market Watch)

Kostin 強調，雖然美中談判近期呈積極信號，但這些暴露於貿易戰風險的概念股，仍存在持續的不確定性。

政策的不確定性，似乎在週二開始影響美股，據傳美國取消了與中國談判的預備性會議，美股 3 大指數普遍下挫超過 1%，道瓊指數跌幅超過 300 點。

QMA 首席投資策略師 Ed Keon 強調，貿易政策的不確定性正在損害企業信心和投資，而股市波動和政府關門也正在影響消費者信心，「這形成了一個負回饋循環」。