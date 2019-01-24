〈財報〉德州儀器受全球經濟影響 營收未達標

蘋果 (AAPL-US) 供應商、晶片製造商德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 週三 (23 日) 公布的財報擊敗了華爾街的盈利預測，並給出了樂觀的未來獲利指引。然而，受全球經濟放緩的影響，營收未達標。

德州儀器股價在盤後上漲 1.05% 來到 96.49 美元。

德州儀器股價趨勢圖

總部位於達拉斯的德州儀器最新財報顯示：

營收達 37.2 億美元，低於分析師預測的 37.5 億美元。

每股純益 (EPS) 達 1.27 美元，高於分析師預計的 1.24 美元，年增達 17%。

對於本季度，德州儀器預計 EPS 為 1.21 美元，營收為 34.8 億美元，而分析師預計 EPS 應達 1.20 美元，營收應達 36 億美元。

德州儀器為眾多行業提供類比集成電路和嵌入式處理器。執行長 Rich Templeton 在新聞發布會上表示，「由於我們的產品需求在大多數市場繼續放緩，營收比去年同期下降了 1%。在我們的核心業務中，類比收入增長了 4%，嵌入式處理器與去年同期比下降了 12%」。

德州儀器為蘋果供應 iPhone 手機及 iPad 平板的觸控面板控制器和電源管理晶片。多間晶片商近期都表示，全球經濟放緩、手機銷量放慢都促成了低迷的業務量。

蘋果本月也刪減了 iPhone 的銷量預測，壓低了如德州儀器等供應商股價。

Templeton 補充說道，「我們今年的運營現金流為 72 億美元，再次強調了我們業務模式的優勢。全年的自由現金流為 61 億美元，佔營收的 38.4%」。