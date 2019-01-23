〈財報〉羅技上季EPS大幅增長22% 再上修本季財測

消費電子周邊商羅技 Logitech (LOGI-US) 受到電玩競技和視頻合作的趨勢，帶動了長期漲勢，而財報表現優異。

羅技執行長 Bracken Darrell 表示，這些趨勢讓羅技在假日季度表現優異，並讓他有信心為本季度提供較優的指引。

羅技最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 成長 22% 至每股 0.79 美元，高於分析師預測的 0.67 美元。

營收成長 6% 至 8.64 億美元，高於分析師預測的 8.60 億美元。

該公司上調了截至 3 月 31 日財年的利潤前景，目前調整後的營業收入為 3.4 億美元至 3.45 億美元，而之前的目標範圍為 3.25 億美元至 3.35 億美元。羅技認為今年的銷售額按固定匯率計算應成長 9% 至 11%。

Darrell 表示，由於電子競技的趨勢更明顯，遊戲周邊設備在 12 月季度的營收成長了 23%，達到 2.14 億美元。他表示，像「Fortnite」、「英雄聯盟」和「Overwatch」這樣的在線視頻遊戲吸引了數百萬想要最佳裝備，並在競技中獲得優勢的玩家。

與此同時，羅技的視頻協作業務在 12 月季度的銷售額增長了 60%，達到 7400 萬美元。 Darrell 提到，這部分是由商務客戶希望以合理價格，將員工工作站和會議室連接所推動的。

此外，羅技的個人電腦鍵盤和鼠標的核心業務，也繼續保持穩健成長。Darrell 在周二 (22 日) 與分析師的電話會議上表示，「我們可以在非常龐大的 PC 安裝基礎上推動持續的周邊設備更新」。他說道，內容創作的成長，包括視頻博客和社交媒體的產生，已經「重新激活」了 PC 周邊設備的業務。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 週二重申對羅技股票的「優於大盤」評級，目標價為 40 美元。Pachter 在一份報告中提到，「最近股價的回落，為投資人尋求盈利增長提供了切入點，給予投資人友好的資本配置」。

Pachter 表示，羅技的產品組合將成熟的企業，如 PC 周邊設備，注入了「有效的成長故事」。羅技傾向於成長，例如游戲、視頻協作、音頻、和可穿戴設備，同時撤回面臨激烈競爭的投資類別，例如智能家居」。