羅技史上最大併購案告吹！收購Plantronics未達協議

知情人士上週五 (23 日) 透露，鍵盤和網路攝影鏡頭製造商羅技國際 (LOGI-US) 正在討論收購美國藍牙耳機和遊戲耳機製造商 Plantronics (PLT-US)，然而，雙方於 25 日表示，併購案因未達成協議將終止。

羅技傳將以超過 22 億美元的價格收購 Plantronics，對此羅技週日表示，雙方就可能的收購案進行接洽，但目前談判已結束，將不會收購 Plantronics，並拒絕提供額外評論。截至週五交易結束時，Plantronics 的市值約為 20 億美元。



要求匿名的知情人士透露，因價格談不攏，羅技董事會結束了收購協議的談判。

Plantronics 的執行長 Joe Burton 在聲明中指出：「我對於在我們面前的機會一向非常樂觀，透過我們專注的策略和領導團隊，我相信 Plantronics 將為股東創造重要的長期價值。」



若雙方達成協議，將會是羅技公司史上最大規模的收購案，該公司近期目標定為實現多元化業務，並跳脫電腦相關設備，但最終並未達成協議。去年羅技以 8500 萬美元的金額，收購 ASTRO Gaming，以擴展電子遊戲領域，並在今年以 1.17 億美元收購麥克風品牌 Blue Microphones。

Plantronics 今年 7 月以 20 億美元收購美國視訊會議設備製造商 Polycom Inc.，據傳此為羅技願意支付 Plantronics 高額收購價格的主要原因。

因競爭者的挑戰，羅技和 Plantronics 的業務不斷面臨壓力，競爭對手不僅包括網路設備製造商思科系統公司，還包含主要科技公司如微軟和 Alphabet。

羅技股價今年以來下跌 3.6%，23 日收於每股 32.41 美元。