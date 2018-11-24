羅技史上最大併購案 擬22億美元收購耳機商Plantronics

知情人士週五 (23 日) 表示，瑞士鍵盤和網路攝像頭製造商羅技國際 (Logitech) 正在討論收購美國藍牙耳機和遊戲耳機製造商 Plantronics (PLT-US)。

這筆交易將是羅技史上最大的收購交易，並解釋 了該公司推動其業務多元化的努力。隨著對自中國進口到美國的商品加徵關稅後，羅技和 Plantronics 雙方試圖降低製造成本。

消息人士指出，羅技收購 Plantronics 金額大約超過 22 億美元。截至週五交易結束時，Plantronics 的市值約為 20 億美元。但盤後收購案報導一出，其盤後交易價格暴漲逾 10%。

消息人士指出，如果談判證明成功，羅技和 Plantronics 間的協議最早可能在下週公布。但也提醒，未達成協議也是可能的。

美媒本月初曾報導 Plantronics 有意尋求出售。由於雙方談判是保密的，消息來源要求匿名。羅技和 Plantronics 沒有立即回應。

由於新競爭對手不斷侵門踏戶，羅技和 Plantonics 的業務一直面臨壓力，不僅來自 Cisco Systems (CSCO-US) 等網路設備製造商，還來自微軟 (MSFT-US) 和 Google (GOOG-US) 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 等主要科技龍頭。

Logitech 成立於 1981 年，一直致力於透過專注於受惠雲端計算成長的消費類配件，如遊戲、音樂、智慧家居連接和視訊會議等，來應對個人電腦銷量的下滑。這家總部位於洛桑的公司市值為 56 億美元。

去年，羅技以 8500 萬美元的現金收購 ASTRO Gaming，以擴大電子遊戲領域。

總部位於加州 Santa Cruz 的 Plantronics 公司生產整合通訊系統、無線耳機、會議系統和一些軟體，客戶涵蓋企業和一般消費者。

Plantronics 成立於 1961 年，其首批產品是用於航空公司飛行員的輕型耳機。後來它以向美國國家航太總署 (NASA) 銷售耳機而聞名，其中包括 Neil Armstrong 在 1969 年第一次月球漫步時穿的耳機。

Plantronics 在 7 月才以 20 億美元收購美國視訊會議設備製造商 Polycom Inc.，沒想到才 4 個月也遭到收購要約。

私募股權公司 Siris Capital Group 擁有 Plantronics 16% 的股份，為其最大股東。