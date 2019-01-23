美勞工部指控：甲骨文對女性及少數種族「薪資歧視」

根據週二 (22 日) 提交的一份最新美國聯邦文件，美國勞工部指控甲骨文 (ORCL-US) 的工資歧視行為，導致女性和少數族裔員工損失 4 億美元。

這項新的投訴是根據 2017 年勞工部聯邦合約合規辦公室 (Office of Federal Contract Compliance) 提出的，指控甲骨文系統性地支付白人男性勞薪資高於女性或有色人種。該訴訟於當年稍後暫停，以允許勞工部和甲骨文調解糾紛。勞工部如今重啟控訴，聲稱甲骨文在其賠償和僱用行為方面存在歧視，甚至聲稱該公司銷毀了證據。

甲骨文並未回應媒體評論請求。

美國勞工部聲稱，甲骨文利用兩種方法來歧視公司中的女性和有色人種。第一個涉及根據員工之前的工資水準設定起薪，第二個據稱涉及「引導」這些族群進入低薪職等的工作。

該訴訟聲稱「甲骨文壓低了其女性和非白人員工的起薪，將他們分配到較低職位，並在他們於甲骨文工作的幾年中裡壓低工資。」勞工部在起訴文件中指出，這些做法導致員工損失了 4 億美元的薪資。

勞工部還指出，甲骨文非常喜歡僱用剛畢業的亞裔大學畢業生，在該公司 2013 年至 2016 年期間雇用的 500 名大學和學院學歷員工中有 90% 是亞裔，而全公司特定大學和學院學歷中亞裔比率則約為 65%。該訴訟指控甲骨文更願意僱用持有美簽的亞裔，更具體地說，文件指控如此「有助壓低勞動工資」，因為美簽持有人須靠甲骨文在美國申請工作許可。

該文件還指控甲骨文「在案件進行中銷毀了有關其招聘流程的記錄」。