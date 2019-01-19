Fed第三把交椅：升息應抱持耐心 謹慎應對經濟放緩前景

聯準會第三把交椅、紐約聯準會分行行長 John Williams 週五 (18 日) 表示，經濟成長放緩前景影響，對升息應抱持耐心。

John Williams 在週五參加經濟領導論壇中提到：「 2018 年初，當經濟成長遠高於趨勢且利率相對很低時，逐步升息是顯而易見且必要的選擇。12 個月後，推動力已失去、利率接近正常水準、通膨也得到了遏止。我們需要的方法是謹慎、耐心和良好的判斷力。」

紐約聯準會分行行長 John Williams。(圖：AFP)

Williams 表示，由於歐洲和亞洲增長減緩，財政刺激措施的影響減弱，預計今年增長將放緩。不太寬鬆的財務、部分政府關門，以及地緣政治不確定性升高所帶來新逆風，也對當前經濟帶來影響。

Williams 進一步解釋：「但讓我說明確一點，經濟前景疲軟並不意味著我們應該為悲觀和為悲觀做好準備，今年的 GDP 增成長應介於 2% 至 2.5% 之間。目前沒有看到任何令人擔憂的通脹壓力跡象。」

John Williams 是聯邦公開市場委員會的副主席，並在每次會議具有投票權。

對於縮減資產負債表議題方面，Williams 表示：「如果經濟前景以重大方式惡化，我願意重新評估對貨幣政策的選擇，包括資產負債表正常化的路徑。

展望今年，聯準會最初提出 2019 年將會出現 4 次升息，但在去年 12 月下修到 2 次。

近期 Fed 公布的 12 月會議紀要，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 及 Fed 官員近期演說皆暗示，聯準會將可能會暫緩逐步升息的行動，持續數月觀望的態度。

道瓊指數自 1 月起已上漲 4.5%，該指數已連續第四週上漲，創去年 8 月以來的最長週漲幅，除了貿易樂觀消息、財報季激勵，聯準會對升息抱持耐心的消息也是主因之一。