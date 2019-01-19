川金會擬定二月底 白宮：地點會再宣布

介於華盛頓敦促平壤拆除核能與導彈計劃，白宮週五 (18 日) 表示，美國總統川普將於二月底與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會。

這項計劃是在朝鮮特使金永哲 Kim Yong Chol 週五與川普和國務卿龐培 Mike Pompeo 會面之後擬定的。白宮表示，「總統川普與 Kim Yong Chol 會面了一個半小時​​，討論了無核化和第二次峰會議題，這次會議將於二月底舉行。總統期待稍後宣布的地方與金主席會面」。

雖然川普過去一年致力於解除與金正恩的關係，包括了上次的新加坡會議，但據報導，朝鮮仍在致力於新的導彈發展項目。

去年七月，美國 NBC 新聞報導引用美國情報評估稱，近幾個月朝鮮在多個秘密地點增加了核武器燃料產量。

自 2011 年以來，朝鮮已經發射了超過 85 枚導彈和啟動了 4 枚核武器試驗。目前，朝鮮是本世紀唯一測試過核武器的國家。

川普政府和朝鮮政權在川普任期的前幾個月一再受到威脅後，雙方態度緩和並改向友善。隨著平壤繼續測試導彈，川普在 2017 年 8 月曾表示，朝鮮「將遭遇世上從未見過的火、憤怒、和坦率的力量」。

儘管有報導顯示質疑朝鮮對無核化的承諾，但川普去年對金正恩表示讚賞。

去年九月，川普表示，兩位領導人在交換「美麗的信件」後已「墜入愛河」。