川普：週六將針對政府關門及南部邊牆發表「重大宣布」

美國總統川普週五 (18 日) 表示，他將在週六下午 3 點，就政府關門及南部邊境牆，發表「重大宣布」，因為他要求的築牆經費仍沒有新的進展。白宮表示，川普不會利用這次談話宣布進入緊急狀態。

川普透過推特宣布了此事，但他與白宮都沒有進一步說明。據熟悉規畫的人士說，川普打算就政府的具體計畫，概述一個新的提議，有可能為結束政府停擺舖平道路。

由於無法取得築牆經費，已導致美國政府部門關門長達 28 天，也未見到解決的跡象。

這將是 1 月 8 日之後，川普首度再為邊境築牆案發表重大提議。川普及其助手表示，將不會為築牆要求 57 億美元。民主黨人已經提出其提案，並表示不會在政府重啟之前進行談判。

白宮發言人 Sarah Huckabee Sanders 拒絕討論川普可能的提議，表示川普「將繼續尋找解決方案」，以結束「邊境人道主義和國家安全危機」的問題。她說，川普不會宣布緊急狀態，建議所有人都收聽川普的宣布。

批評者認為，川普嚴重誇大了安全風險，目前少有人感到邊境正出現人道主義危機及國家安全問題。

目前，美國聯邦政府關閉已進入第 5 週，15 個中央部會中有 9 個以及數十個附屬機構停擺，包括美國國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院和司法部等，涉及員工在 80 萬左右。其中聯邦執法部門和核心政府機構有 42 人被迫無薪工作，非核心政府機構的 38 萬名人正處於無薪休假狀態。