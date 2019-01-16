Fed 最鷹派官員：我們需要耐心考慮貨幣政策行動

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George 向來是聯準會最鷹派的官員，她在近期演說中疾呼，我們需要耐心考慮貨幣政策行動。

George 提到：「過去貨幣政策行動的效果尚未充分發揮，我們需要耐心考慮貨幣政策行動。暫停利率正常化將帶給我們時間，研究即將公布的經濟數據和跡象，以確認當前位置。」Georgege 是 2019 年具有投票權的 Fed 委員會的委員。

George 此番言論與她過去 7 年主張升息貨幣政策的言論形成強烈的對比，再次呼應聯準會主席威爾 (Jerome Powell) 近期呼籲在升息方面保持謹慎，可能輕易地贏得目前 Fed 鷹鴿派的支持。

摩根大通稱 Esther George(最右) 是聯準會最鷹派的官員，James Bullard 、Neel Kashkari (最左) 則為最鴿派的官員。(圖：zerohedge)

自 2015 年底以來，聯準會已完成 9 次升息，包括去年的 4 次升息。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 自去年 12 月預計今年將升息 2 次。

近期 Fed 公布的 12 月會議紀要，聯準會主席鮑爾以及 Fed 官員近期演說皆顯示，聯準會將持續數月觀望的態度，不急於採取升息行動。

週二達拉斯聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas) 行長 Robert Kaplan 活動演說中也暗示，他將繼續維持利率不變。

Kaplan 是 2020 年具有投票權的 Fed 委員會的委員，他認為，密切觀察並調整聯準會的資產負債表遠比升息更為重要。

此前，明尼亞波里斯 (Minneapolis) Fed 總裁 Neel Kashkari 也表態現在沒有理由升息。Kashkari 提到，通膨已令人意外地低迷，明智之舉是要耐心等待 (升息)。

聯準會前主席葉倫週一 (14 日) 公開表示，若全球經濟衰退蔓延到美國，我們可能已看到本輪升息週期的最後一次升息，推動 Fed 暫停升息腳步。

市場人士表示，目前看來「對升息抱持耐心」已成為 Fed 官員的近期共識。