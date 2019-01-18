凌陽切入AI市場告捷 高速運算晶粒已獲訂單且量產出貨

老字號 IC 設計業者凌陽 (2401) 卡位 AI 市場報喜，推出的高速運算晶粒及晶片，已經獲得客戶採用並量產出貨，初期採 28 奈米製程，後續會導入 20 奈米與 16 奈米，隨切入 AI 領域的設計公司與系統廠數量越來越多，對相關晶粒需求日甚，凌陽持續放量出貨，對今明年營收與獲利挹注不小。AI 已是當下時代所趨，但一來 AI 運算晶片需要先進製程，二來光罩費用太貴，且一旦產品研發失敗，廠商損失慘重，為此，凌陽推出 AI 晶粒，目標是針對少量及多樣化的客戶，可協助客戶開發完整晶片，而最終目標是提供 AI 運算晶粒。



值得注意的是，凌陽的 AI 晶粒切合時代趨勢，並已經順利拿下訂單，也開始量產出貨，第一階段是採 28 奈米製程，但後續可望導入採用 20 奈米製程、16 奈米製程；隨客戶接受度不斷提升，意味著凌陽切入 AI 領域告捷，對公司後續營收與獲利挹注可期。