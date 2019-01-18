凌陽切入AI市場告捷 高速運算晶粒已獲訂單且量產出貨

老字號 IC 設計業者凌陽 (2401) 卡位 AI 市場報喜，推出的高速運算晶粒及晶片，已經獲得客戶採用並量產出貨，初期採 28 奈米製程，後續會導入 20 奈米與 16 奈米，隨切入 AI 領域的設計公司與系統廠數量越來越多，對相關晶粒需求日甚，凌陽持續放量出貨，對今明年營收與獲利挹注不小。AI 已是當下時代所趨，但一來 AI 運算晶片需要先進製程，二來光罩費用太貴，且一旦產品研發失敗，廠商損失慘重，為此，凌陽推出 AI 晶粒，目標是針對少量及多樣化的客戶，可協助客戶開發完整晶片，而最終目標是提供 AI 運算晶粒。
值得注意的是，凌陽的 AI 晶粒切合時代趨勢，並已經順利拿下訂單，也開始量產出貨，第一階段是採 28 奈米製程，但後續可望導入採用 20 奈米製程、16 奈米製程；隨客戶接受度不斷提升，意味著凌陽切入 AI 領域告捷，對公司後續營收與獲利挹注可期。
老字號 IC 設計業者凌陽 (2401) 卡位 AI 市場報喜，推出的高速運算晶粒及晶片，已經獲得客戶採用並量產出貨，初期採 28 奈米製程，後續會導入 20 奈米與 16 奈米，隨切入 AI 領域的設計公司與系統廠數量越來越多，對相關晶粒需求日甚，凌陽持續放量出貨，對今明年營收與獲利挹注不小。AI 已是當下時代所趨，但一來 AI 運算晶片需要先進製程，二來光罩費用太貴，且一旦產品研發失敗，廠商損失慘重，為此，凌陽推出 AI 晶粒，目標是針對少量及多樣化的客戶，可協助客戶開發完整晶片，而最終目標是提供 AI 運算晶粒。