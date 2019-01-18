日立擬併購永大 永大獨董：收購價格有損其他股東利益

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (18) 日召開臨時董事會，針對日本日立集團收購永大案，依法成立審議委員會，由 3 位獨董擔任審議委員會委員。獨董之一陳世洋表示，永大 100% 出售股權應考量收購價格，但與另外 2 家有意收購永大的國際大廠願意提出的收購價相較之下，永大卻以相對低價賣給日立，實屬不合理。

永大主要股東日本日立集團 (Hitachi) ，去年 10 月底便在官網上公告，擬公開收購永大股權，永大也在今年 1 月 16 日公告，日本日立擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大總數約 21.66% 至 88.32% 股權，收購期間為 1 月 17 日起至 3 月 7 日止，並表示已收到台灣日立電梯擬收購永大的公開說明書及相關書件。

因此，永大今日召開臨時董事會，並依法成立審議委員會，並選任獨立董事廖錦玉、謝永明、陳世洋為審議委員會委員，而謝永明為此次審議委員的召集人，將在 15 天之內，針對公開收購說明書內容進行評估。

對此公開收購案，陳世洋今日表示，去年在日本日立提出收購後，永大 2 位董事包括全球最大電梯公司美商 OTIS、全球第一大電扶梯公司瑞士 SCHINDLER 等外資，均致信獨立董事，盼能提出比 60 元更好的價格，收購永大股權，但董事會執意與日立合作，不給其他董事查核機會。

陳世洋指出，正常的程序應是讓所有人均有機會提出收購案，若要出售全部股權，價格應是最大考量，而永大內部大股東則說，會出售給日立是因考量永大與日立長期合作關係。

陳世洋強調，100% 出售股權後，對股東來說已無合作關係可考量，因此在收購價格上，應考量股東權益，而永大願意以相對低價賣給日立，實屬不合理，沒有顧及到其他股東的權益。