中壽擴大徵才3000人 開發大數據模型 從16種動物性格選人才

2018 年壽險業新契約保費及業務員登錄人數雙雙創下新高，蓬勃發展，今 (2019) 年預估整體壽險業要招募 3.5 萬名新血加入。優秀人才想到一流的公司，壽險公司也想找到合適的好人才，因此中壽 (2823-TW) 今 (18) 日宣布，因應擴大徵才 3000 人，公司數據科學家團隊攜手國際級顧問公司，開發大數據選才模型，從 16 種動物性格找到適合的業務發展模式，企圖幫助新人適才適所融入業務工作。

中國人壽營運規模持續擴大，朝質量俱進目標邁進，全面啟動招募人才，今年合計徵才 3000 人，其中業務部隊增員 2500 人，積極推動轉型。因應保險科技 (InsurTech) 發展，中壽將大舉招募經營及行銷企劃、數位金融規劃、AI 工程師、資料科學家、系統開發、通路輔導、資安風控等各領域專業人才；此外，持續辦理 MA(儲備幹部) 招募，透過系統化培訓為組織注入具國際視野及創新的人才。

為廣邀人才，中壽還推出「精英專案」，祭出長達 15 個月的新人財務補助計畫，最高可領取 38 萬元及一台 iPad。新人首年度的月均收入即上看 5 萬元，遠高於一般行業新鮮人平均起薪，並開發「i-Agent」系統，業務推廣行動化、數位化，快速有效率。

也因為看準科技可以為壽險金融業帶來了創新思維，中壽表示，過往壽險業在人才招募上，若沒能給予適才適所的培訓，新人得花更多時間摸索適應，潛能無法完全發揮；為了解決此問題，中壽數據科學家團隊特別開發出專屬的大數據選才模型，蒐集中壽成功業務同仁特質後，分析歸納出包括海貍、樹獺、貓頭鷹、天鵝、蜜蜂、獅子、鸚鵡等 16 種動物性格，透過測試出的動物性格，了解受測者個人特質上的優點與盲點，讓主管能夠精準掌握新人的先天個人特質優勢，再加上後天適才適所地為其制定培育計劃並提供輔導，有助新人更快地適應產業、融入工作，取得成功並建立自信，增加定著率。

至於針對中壽業務同仁開發的「i-Agent」系統，具備數位化、行動化、客戶管理、活動量紀錄及行事曆提醒等特色功能，從規劃到實際上線約 6 個月，且每隔數週即更新優化，讓功能介面更趨完善、符合使用者需求。

中壽表示，業務同仁可以跨平台透過手機、平板、桌機及筆記型電腦等數位工具，下載「i-Agent」即可使用，已在中壽服務十年的業務同仁小樺 (化名) 表示，十年所累積經營的客戶名單及資料全在系統裡，就算在外拜訪客戶，也只要一支手機滑一滑就可叫出客戶資料，不用再翻記事本，很方便；行事曆可設定客戶的生日、保單到期日等並自動提醒，將服務化為主動，創造更好的客戶體驗。小樺強調「i-Agent」系統就像中壽為每位業務同仁安排的隨身秘書及個人化的數位教練，在行銷推廣、服務客戶時如虎添翼。

中壽強調，數位化不僅是工具也是服務與競爭力所在，中壽未來持續藉由大數據統計結合人身生命週期，提供保單健檢服務，讓客戶清楚地看到風險，預先做好保障規劃，讓服務能夠貼心地走在客戶前端。

