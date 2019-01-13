〈觀察〉太陽能廠營運逐步轉佳 產業落底回溫可期

太陽能產業去年 6 月起受到中國六一新政影響，市場需求急凍，價格也大幅下挫，陸廠與台廠均面臨相當大的營運挑戰，而 11 月起傳出主流單晶電池產品需求轉強，帶動價格強漲，使太陽能廠營運現曙光，許多業者 12 月營運更開始明顯回溫，市場對今年的展望相對樂觀看待，預期在中國、歐洲與美國太陽能需求持續成長下，可望走出去年谷底，營運落底回溫可期。

中國政府去年年中公布的六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，產品價格下挫，在價量同步走弱下，台廠面臨營運困境，紛紛減產、減緩原定的擴產計畫，或暫停部分產線，許多業者甚至出現裁員情況，產業歷經殘酷的洗牌年。

產業低迷近半年後，在去年 11 月傳出市況轉佳消息，主流單晶高效 PERC 電池產品需求開始轉強，帶動報價大漲逾 1 成，廠商產能利用率也獲拉升，直到 12 月時，單晶與多晶電池報價仍持續走穩，且從今年 1 月至今，也維持小幅走揚態勢。

受惠去年 11 月起產品報價走強，需求動能也逐漸復甦，觀察太陽能廠營運表現，大多從 11 月起回溫，12 月更在年底搶裝潮帶動下，營運明顯轉強。其中，聯合再生去年 12 月營收月增 15.8%，元晶、碩禾月增逾 17%，國碩大增 2 成，綠能 12 月營收更是大幅成長超過 8 成。

市場預期，今年太陽能市場展望將優於去年，包括中國、歐洲與美國市場需求都可望持續成長，今年全球太陽能需求量有機會重回 100GW 以上規模。從全球太陽能裝置量將持續上升，加上去年底價格與需求同步走揚下，太陽能產業谷底可能落在去年，今年整體市況落底回溫可期。