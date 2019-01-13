〈觀察〉鴻海營收繳佳績 毛利率能否跟進將是重點

鴻海 (2317-TW) 去年 12 月營收創下歷史次高，在 iPhone 銷售不振之下，依舊逆勢繳出佳績，是否象徵去蘋果化的轉型成效開始顯現，法人點出，毛利率表現才是觀察重點。

鴻海去年 12 月營收 6193.16 億元，月增 3%，僅次於 2017 年 12 月創下歷史新高，去年第 4 季、全年營收同步創下新高，也呼應董事長郭台銘日前「業績到 1 月都不錯」的話。

且與另一 iPhone 組裝代工大廠和碩、iPhone 機殼廠可成相比，鴻海去年 12 月的營收可以說是「逆勢衝高」也顯現蘋果對 iPhone 的影響低於外界預期。

法人認為，北美客戶對於伺服器需求的增加，是這次推升鴻海營運表現主要動能，加上從其他電子 5 哥的營收表現觀察，英業達、緯創、廣達等 12 月營收也維持月增表現，也是受惠伺服器需求推升。

而這也顯現鴻海再去蘋果化方面成功跨出第一步，但法人認為，真正的轉型效益是否顯現，仍須觀察毛利率表現。

雖然鴻海近年營收頻頻創高，但毛利率長期來看卻是呈現下行的趨勢，除了人力成本的影響外，顯示代工業仍面臨低價競爭的問題。

法人表示，若是以低價爭取更多訂單或許能提升市占率，衝刺業績，但將不利毛利表現，對於轉型來說，也未必是正向的發展。