美股小型股創32年最佳開局 分析師：漲勢恐難持續

今年以來，美股似乎已有不錯的 1 月成績。

以小型股為主的羅素 2000 指數，在過去 12 個交易日上漲 8.8%，寫 1987 年以來最佳開局成績，更勝於標普 500 指數的 5.2% 漲幅，不過標普 500 指數同樣是 32 年以來最好的 12 天開局表現。

相較之下，道瓊工業指數這段期間的漲幅為 4.5%，納斯達克的漲幅為 6.8%。

美股今年 1 月走強 (圖表取自 Market Watch)

該因如此而看好今年整年美股表現嗎？想想 1987 年吧，即使有這麼好的前 12 個交易日表現，但當年 10 月 19 日「黑色星期一」，道瓊指數一天內大跌 22.6%，創史上最大的單日跌幅。

一些分析師警告，投資人可能因為小型股相對便宜而被吸引，但漲勢恐怕很難持續太久。

小型股仍充滿危機

法國興業銀行量化分析師 Andrew Lapthorne 認為，美國小型股恐成為股市下一次風暴的中心，因為這些公司往往承擔較大的債務負擔，因此更敏感於利率上升。

Lapthorne 指出，自 2013 年起，由於量化寬鬆，小型股公司一直在承擔大量槓桿，儘管 Fed 可能稍微放慢升息腳步，但央行始終想到讓利率正常化，這會讓小型股壓力增加。

另一個人們選擇小型股的理由，是他們較不受美中貿易戰的影響。不過實際上去年中美磨擦轉劇，美股於 10 月展開的下挫中，羅素 2000 指數約下跌 15%，而標普下跌幅度僅在 10% 附近。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 認為，儘管很多小型股不直接向中國出口，但別忘了，他們可能是跨國企業的供應鏈，同樣會受到波及。

全球宏觀投資諮詢公司創辦人兼財務媒體網站 Real Vision 執行長 Raoul Pal 指出，在全球化的世界中，沒有公司可以孤立。事實上，如果大型美企因為債務沉重，而遭到降評，小型股公司要貸款將更為困難。

Pal 說：「公司債的疲軟將成為每個人的問題，這可能會凍結小型公司的信貸。」