〈分析〉小型股死亡交叉 是買點還是熊市警訊？

今年市場上走勢最震盪的當屬小型股，現在的水位到底該入場撈個便宜，還是趁長期走跌前快逃？

今年頭 8 個月，美股小型股集結地羅素 2000 指數，漲幅約是大中型股 S&P 500 指數的 2 倍，並曾於 8 月 31 日登上 52 週高點，但在這之後，市場即迅速拋售小型股，近期羅素 2000 指數已跌入修正領域，高低點跌幅超過 12%。

週三 (14 日) 羅素 2000 指數正式形成死亡交叉，即 50MA 已向下摜破 200MA，一派市場分析師認為，這是美股小型股出現空方訊號的嚴重警訊。

而對於羅素 2000 出現大跌，還是有一些經理人百思不得其解，因此前市場主流分析師意見認為，由於美股小型股主要關注的是美國內需市場，並不太受貿易戰關稅衝擊。

GW&K 投資管理公司資產組合經理人 Aaron Clark 即表示，「很難理解為什麼小型股表現這麼糟糕，市場今日面對的宏觀問題例如美元走強、關稅和稅改影響等，這些其實都對小型股有利。」

這是一路推升羅素 2000 指數至 8 月高點的論點，但隨著財報季落幕，一些市場參與者開始質疑這理論摻水成分太高，Icon Investments 總裁 Craig Callahan 表示，「投資者一直因為關稅議題，認為小型股的價值比較高，因為小型股聚焦國內的終端市場，所以較不受貿易關稅波及，但這比較偏向理論，而非事實。」

財報季公開了企業獲利事實，給這項理論一記重擊，小企業的表現並沒有優於大企業，甚至稅改和新關稅的影響也開始衝擊企業財務。

Jefferies 股市分析師 Steven DeSanctis 指出，第三季大型股獲利成長較小型股高出 60 個基點。DeSanctis 預測，第四季大型股獲利成長會比小型股高，大型股利潤 18%、小型股 14.2%。

Vaughn Nelson 投資管理公司的投資組合經理 Dan Hughes 亦表示，「羅素 2000 中的企業，近 30% 沒有獲利。多數企業都有下述 4 個問題中一個或多個：估值過高、營收成長放緩、利潤壓力和槓桿率過高。」

事實上，在聯準會 (Fed) 零利率政策期間，小企業增加債務的問題就是讓羅素 2000 指數陷入修正的一大主因。Hughes 認為，小企業更容易受到升息衝擊，因為他們比大企業或跨國企業，更缺乏進入信貸市場的途徑。