〈財報〉企業軟體訂閱率增強 Atlassian盤後漲9%

企業系統軟體商 Atlassian (TEAM-US) 週四 (17 日) 公布第二財季的利潤和營收，高於分析師預期，同時該公司也發布了本季略優於市場預期的財測展望。

Atlassian 股票在盤後交易中漲 9.76% 來到 101.99 美元。

Atlassian 股價趨勢圖

Atlassian 上一季財報顯示：

調整後每股純益 EPS 為 0.25 美元，幾乎是去年同期 0.13 美元的 2 倍，也高於分析師預期的 0.21 美元。

營收增長 39%，達到 2.99 億美元，超過分析師預期的 2.88 億美元，而去年同期營收為 2.13 億美元。

William Blair 分析師 Bhavan Suri 在一份報告中表示，「營收和自由現金流都遠遠超出預期，而估計在今年 10 月初售價上漲生效之前，Atlassian 將受益於漲價之前的提前續約潮」。

Atlassian 表示，該季度增加了 5155 名淨新客戶。聯合執行長 Scott Farquhar 在新聞發布會上表示，「我們的旗艦產品 Jira 軟體超過 65000 名客戶，在本季度結束時擁有超過 138000 名客戶，強調了 Jira 在我們已安裝的客群內的增長機會」。

數據顯示，Atlassian 的訂閱營收增長 56% 至 1.525 億美元，超過預期的 1.5 億美元。

展望未來 3 月的季度，Atlassian 預計每股純益 0.18 美元，與分析師預估一致，同時預計營收為 3.04 億美元，略高於預期的 3.01 億美元。