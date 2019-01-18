〈財報〉Netflix Q4訂閱戶成長優於預期 但營收遜色 盤後挫近4%

Netflix (NFLX-US) 週四 (17 日) 公布，第四季財報結果多空交錯，盤後股價挫近 4%。

Netflix 財報與華爾街估計對比

EPS：30 美分 vs. 24 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：41.9 億美元 vs. 42.1 億美元 (Refinitiv 共識預期)

國內訂閱戶增加：153 萬人 vs. 151 萬人 (FactSet 預期)

國際訂閱戶增加：731 萬人 vs. 614 萬人 (FactSet 預期)

因 Netflix 提高對內容和原創節目的投資，這一季預計定下 Netflix 昂貴的一年。第四季公布的 EPS 季減 66%、年減 27%。

但因暗示費用支出增加，總額較去年同期增加 28%，第四季營收下滑符合近日趨勢。

Netflix 今年第一季的財測也不及分析師預期。Netflix 預期每股純益 (EPS) 56 美分、營收 44.9 億美元，而華爾街共識預期為 EPS 82 美分、營收 46.1 億美元。

Netflix 先前預警，下半年的內容成本的比重更高，串流影視公司如 Netflix 和 HBO 等，越來越仰賴熱門原創節目以抵抗新競爭對手如亞馬遜、迪士尼和 AT&T。

Netflix 公布，第四季自由現金流為負 13 億美元，2018 年消耗的現金總額為負 30 億美元。該公司希望今年可以保持穩定，此後自由現金流將改善。

訂閱戶增加人數略高於華爾街預期和自家預測。

Netflix 去年第四季全球付費會員增加 880 萬人，較先前財測估計的 760 萬人還多。Netflix 美國新訂閱戶增加 150 萬人，國際新訂閱戶增加 730 萬人。

公司高層指出，上一季將不再強調 30 天的免費試用會員資格，而會更加重視付費會員服務。去年第四季全球會員中，免費試用占 900 萬人。

該服務在印度和墨西哥等新興國際市場取得可觀成長，卻也增加該公司匯損風險。

Netflix 不斷推動家庭和兒童內容，近日實驗一些互動故事方式。Netflix 聲稱，約佔有全美電視收看時間 10%，且認為非電視節目的競爭產品才是最強的競爭者，例如電玩遊戲 Fortnite。

投資者對該公司積極發展內容的策略給予正向回應，今年迄今該公司股價已上漲約 30%，本週稍早宣布串流影視漲價後，也有一日漲幅 7% 的表現。