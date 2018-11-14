羅素2000指數瀕臨死亡交叉 小型股轉長期下跌

一項市場密切關注的小型股指標離進入看跌模式只差一步之遙。

小型股羅素 2000 指數週二收盤距離 50 日 MA 低於 200 日 MA 只差一點，這是圖表分析師所謂的「死亡交叉」，亦即該資產即將自短期走跌變成長期下跌趨勢。

根據 FactSet 數據，截至週一 (12 日) 收盤，羅素 2000 指數的 50 日在 1615.69，而 200 日 MA 在 1615.48 (截至 11 月 9 日)。上週五外媒即報導，該指數若穩定下滑，本週便可能出現死亡交叉。

受到中美貿易戰的衝擊，因市場認為比起大型股，小型股比較不受影響，因為小型股營收來自國內，而大型股多是跨國企業。因此投資者湧入羅素 2000，推升該指數至 8 月底站上 52 週高點 1740.75，但現在該指數已較高點下降 12.8%。

但現在羅素 2000 已經不像前幾週那樣有活力，因為近日的跌勢來自市場對 Fed 升息速度、全球經濟力道等的擔憂，而這是衝擊廣泛市場的因素。

週一 (12 日) 收盤，道指大跌 602 點，羅素 2000 指數也下跌約 2% 至 1518.79。今年迄今，羅素 2000 指數跌幅 1.1%，但道指同期仍有 2.7% 漲幅，S&P 500 漲幅 2%，Nasdaq 漲幅 4.3%。