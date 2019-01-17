〈分析〉高盛漲近10% 銀行股將引領美股走出低谷？

財經節目主持人 Jim Cramer 週三表示，美股近日脫離低點上揚，可能歸功於一個關鍵產業：銀行。

在高盛 (GS-US) 股票創 10 年來最棒交易日後，他表示，「如果檢視金融股這難以置信的 9 日漲勢，那只有一種說法：銀行股正引領市場走出熊市深淵。」

Cramer 認為，這波漲勢部分係因高盛和美銀 (BAC-US) 財報明顯優於預期，部分則因銀行股去年遭到「急劇」拋售。

去年底那波短暫但惡性的熊市中，銀行股嚴重下跌，最嚴重當屬高盛，自 11 月高點 234 美元一路下降至低點 151 美元，這樣的跌勢可能也因 1MDB 醜聞案變得更嚴重，就算計入週三 9.54% 的漲幅，高盛股價仍只在 197.08 美元。

對 Cramer 而言，這走勢表明投資者正要開始把握銀行股了。

「我認為，投資者已經開始意識到銀行股實際上比以前更賺錢，是真正字面上的賺錢，不是比喻性的賺錢，銀行能賺錢是因為風險更低、雇員更少，因為科技取代了一堆白領工作。」

所以，「現在買進銀行股還不會太晚。」

Cramer 論點

他評估大型銀行時最愛的衡量標準就是有形賬面價值，亦即如果關閉且完全清算營運時，一家銀行的價值多少。

他指出，像高盛的股價就是極度打折的水準，「高盛有形賬面價值是每股 196 美元，僅略低於目前交易價格一點點，這太荒謬了，他們賺的錢比賬面價值多那麼多，但是卻沒有得到任何信任。」他稱，十多年來從沒看過銀行股與現實這麼脫節。

他也指出，擁有 2600 萬行動 app 活躍用戶的美國銀行恐怕也沒取得應有的信任。單就去年第四季，該 app 登入次數達 15 億次，美銀抓準了千禧世代，每人只要有智慧手機，就是美銀的潛在客戶。

「就我看來，這是一個成長的公司，不過偽裝成一家無聊沈悶的銀行。」

他稱，就像 90 年代出現 (儲蓄和貸款) 危機，當時銀行股遭大幅拋售，在經過數月又數月的表現不佳後，新買家開始發現銀行股基本面已經改變了，「銀行股已開始好轉，這些銀行股也飆升到新高點。如果這次的劇本又重演，我一點也不意外。」

倘若 S&P 500 占比 20% 的金融產業能夠恢復元氣，廣泛市場就能「看到明顯的漲幅。」

「很多人會說，『噢！終於拉平了，可以下船了。』我勸你別這樣想，有很多投資者還等著一波波漲勢要進場，老實說，我覺得他們是對的，現在別退出。當然，你得比人家早一步進場才行。」

高盛

高盛週三公布財報後，股價漲逾 9.5%。

高盛公布財報後，週三股價漲逾 9.5%，華爾街各投行紛紛向客戶發出看漲的訊號，以下摘要一些投行對高盛財報的看法與給予的股票評級：

富國銀行：評級「優於大盤」

「財報反映出資本市場營收年比優於同業 (下降 1% Vs. 下降 7%)，係因顧問業務表現優於預期 (年比上升 56%).. 這很重要，因為這顯示，儘管發生 1MDB 醜聞案，高盛的授權業務還是不受影響..... 本季度主要的疲弱點在 FICC，年比下降 18% (但與同業表現相符)，展望未來，能源價格反彈可能有助之後的業績....。」

(FICC 意指固定收入、貨幣和商品交易。)

摩根大通：評級「加碼」

「FICC 營收年減 18% 至 8.22 億美元，信貸產品的營收淨額年比大幅下降，且利率產品的營收淨額也下降..... 商品、貨幣和抵押證券的營收淨額基本上沒有變動... 我們仍認為，高盛營收成長的計畫是正確的，實現了正面的營運槓桿，帶來有吸引力的資本收益和 TBVPS 成長...... 我們也認為高盛股票還有其他重要的推力，例如，自 2018 年波動的回升、商品業務好轉、優於同業的成本管理方式...。」

給予「優於大盤」評級的投行尚有 Evercore ISI ，其餘投行包括花旗、UBS 均給予中性評級，巴克萊則給予等權重評級。