改善雪梨交通堵塞？馬斯克：沒問題

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克似乎有興趣幫忙解決雪梨交通堵塞的問題，他在推特上回答了澳洲新南威爾斯省議員 Jeremy Buckingham 改善雪梨交通隧道成本的提問，並表示可以在藍山 (Blue Mountains) 下打造一條地下隧道，造價約為 10 億美元。

馬斯克曾在 12 月份時候公開露面，展示了他創辦的 Boring 公司在近期所完成的第一條高速隧道系統，盼拯救洛杉磯擁擠不堪的交通。這位電動車企業家最近育乎將目光轉向通過創建低成本隧道來解決城市交通問題。因此，當一位澳洲議員週三 (16 日) 在推特上詢問馬斯克關於鑽探雪梨北部山脈的費用時，他迅速作出回應。

Buckingham 問道：「我是雪梨的議員，因交通堵塞而窒息。通過藍山建造 50 公里長的隧道並連接本省西部的造價多少?」

「雙向隧道大約 1500 萬美元 / 公里，因此可能大約 7.5 億美元，再加上每個站點大概 5000 萬美元。」馬斯克週三晚間回覆，這則推文帶來了近 2.3 萬人按讚。

澳洲議員 Buckingham 與馬斯克推文 (圖: 推特)

Buckingham 表示這似乎是個划算的構想。該議員自 1990 年代不斷推行相關計畫，並認為這條隧道有助於直接將雪梨西部地區連接到市區，能夠大幅減少通勤時間。

自 2011 年以來，雪梨地區的人口增長了約 25%，達到 540 萬人，全國人口為 2500 萬，道路擁堵是一個重大問題。

目前沒有跡象表明推文上提到的隧道是否將跟隨任何行動或計畫。

在 2017 年，馬斯克曾在推特上宣傳並隨後提出要求，建立一個澳洲最大的鋰電池來解決該國嚴重的能源危機，最後如期在百日內完成建設。