與麥格理唱反調！瑞銀喊買美銀

瑞銀的美國金融研究團隊認為，大型銀行股 2018 年承受的痛苦已經夠多、過頭了。

瑞銀週二報告指出過去幾年投資者情緒對金融公司的廣泛影響：2016 年大選後狂放的興奮，對獲利的期待深植投資人心中，因此一切能夠做對的事情就會做對，只受到「一切已經是最棒了吧」這種無法避免的情緒羈絆。

當這種擔心獲利率已經觸頂的情緒升高成恐懼後，一切就恐會變糟糕，股市也遭受痛苦。

瑞銀認為，一切已經夠了，投資者應該「增加對大型銀行的曝險」，他們尤其推薦美國銀行 (BAC-US)，他們將美銀股票評級自「中性」調升至「買進」，原因是「考慮估值、2019 年和 2020 年持續穩健正面的運作槓桿，分析顯示，美銀定位優於同業，更能承受信貸品質的轉變。」

2018 年最後三個月，美銀股價下跌 16.5%，目前交易價格在 25.76 美元，而瑞銀目標價則設在 32 美元。

美銀股價走勢

然而，麥格理卻持相反意見，本週稍早麥格理將美銀評級自「優於大盤」降級至「中性」，認為美銀交易價格「約溢價今年同業 10%、較有形帳面價值 (TBV) 溢價 28%。」

但麥格理也提到，「由於美銀高於同業的收益加上信貸風險組合較低，所以估值溢價有保證，我們認為，由於未來催化劑的減少，溢價估值可能會延長。(對花旗溢價 20%、歷史溢價 12%)。」