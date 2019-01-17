調查：蘋果iPhone歐美庫存增加 週期劣於i8

投資銀行 KeyBanc Capital 對無線運營商的調查顯示，對最新的蘋果 Apple (AAPL-US) iPhone 型號的需求越來越令人失望，導致北美和西歐的零售庫存增加。

在 KeyBanc 的一份報告中，分析師 John Vinh 稱，蘋果最新的 iPhone 手機庫存從 11 月到 12 月「變得越來越糟糕」。

最新調查顯示，旗艦產品 iPhone XS 和 XS Max 手機的銷售在 12 月份「大幅放緩」，導致庫存增加。他指出，中端 iPhone XR 的銷售續推出後，銷量持續的不佳。

Vinh 說道，「除了 XR 之外，兩款 XS 型號的庫存每月都有大幅增加，至超過 4 天。這表明可能是自 (iPhone) 6S 以來最令人失望的手機週期之一」。他提道，無線手機運營商在假日購物季節為手機提供有限的促銷活動。

Vinh 將博通股票評級為「優於大盤」，而其他股票評級為「大盤持平」。

Vinh 表示，「來自運營商店面調查的一致反饋表明，目前的 iPhone XR / XS 週期已經劣於去年的 iPhone 8 / X 週期」。

對於蘋果競爭者三星 (005930-KR)，Vinh 認為，Galaxy S9 和 Note 9 的需求儘管很小，但仍然基本保持穩定而不會惡化。他補充提道，12 月份銷售額僅比上月略有下降，但隨著一些商店的取貨量減少，庫存更為明顯的下降。

蘋果將於 1 月 29 日公布第一季度財報，而 1 月 2 日曾警告，12 月季度的銷售低於預期。總部位於美國加州的蘋果也強調，iPhone 的需求不佳，尤其是在中國市場的負面預測。

截至 12 月 29 日的第一財季，蘋果預計銷售額約為 840 億美元。此前該公司預計銷售額為 890 億美元至 930 億美元。蘋果股價週三 (16 日) 上漲 1.22% 至 154.94 美元。