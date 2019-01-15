〈分析〉花旗財報後大漲4% 華爾街建議這樣操作美銀行股

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 週一 (14 日) 表示，花旗財報似乎正好證明了投資人根本沒那麼擔心。

花旗銀行揭開了美國各家銀行的第四季財報季序幕，雖然因為 2018 年晚期交易疲弱，花旗營收遜於分析師預期，但獲利卻輕鬆超過預期。

Cramer 在其『瘋狂星期一』節目上表示，「我在聽花旗很棒的法說會時，股價飆升了 4%，我確定我們心中的恐懼遠比想像來得低。」

他認為，主要平均數據下降，大多係因市場擔心 2019 年的獲利以及中國經濟成長放緩，而這「模糊了真相。」

「花旗可能是這個時刻的完美比喻：我們如此擔心全球經濟的現況，乃至於錯失了一些很棒的機會。」

Cramer 指出花旗執行長 Michael Corbat 在法說會上的一些論點，他稱管理團隊「顯然」看到「業務狀況和市場說法有一些脫軌」，並補充說他們沒看到明顯放緩的跡象。

Corbat 表示，「全球經濟最大的風險就是，大家不斷討論要踏入下一個經濟衰退，無視把我們帶到那的基本面。」

這個說法加上花期優於預期的結果，讓 Cramer 認為投資者可能對經濟成長減緩的恐懼反應過度了。

Cramer 指出，花旗交易量年減 21%，這是花旗財報中唯一「有意義的負面表現」，這讓季度表現「顯得疲弱。」

「但事實上，交易量跟實體經濟根本沒關係，而實體經濟對花期來說是很強勁的，這就是對恐懼本身的恐懼。」

Cramer 補充，花旗自有「驅動動能」，該公司正在執行庫藏股計畫，並擁有「快速成長」和「低風險」的現金管理業務，且全球影響力強大。

如果花旗的行動能滲漏到其他金融產業，而這約在 S&P 500 中占比 20%，那將是廣泛股市的利多。

「如果花旗說的是對的，現在真正的恐懼其實是恐懼本身，是我們把自己『談』向經濟衰退，那麼這個財報季可能會比多數人的預期來得正向。」

華爾街建議這樣操作銀行股：

花旗公布財報後，領漲金融精選產業 SPDR 基金 (XLF-US)。在投資者準備迎接剩下的大型銀行財報之際，ETFtrends.com 分析師 Tom Lydon 建議，現下要投資銀行股最棒的方法就是實際尋求更簡單的投資方法，即：KBW 銀行指數 (KBE-US)。

KBW 銀行指數近期走勢

他週一表示，「這些都是中小型銀行股，相當多元化，等權重的投資組合，隨著利息持續上升，這些是銀行業務基本維生管道，所以我認為放長期是最好的操作法。」

此外，Lydon 強調，KBE 內的銀行股都是以美國為導向，不似 XLF 中許多大型銀行股容易受全球匯率波動和全球市場的影響。這可以保護許多 KBE 內的銀行股，包括 Bank OZK 和 PacWest Bancorp 等，不受全球逆向變動衝擊。

但 Lydon 也建議投資者可以看看「金融科技」領域，無獨有偶，ETF 經理人集團的 Sam Masucci 也推薦了金融科技，因為該領域具有爆炸性成長。

Masucci 表示，「網購週一 (Cyber Monday) 行動支付金額年增 50% 至 220 億美元，這是一個令人興奮的領域。」他尤其意指行動支付 WTF (IPAY-US)。

該 ETF 在 2015 年 7 月成立，最大持股包括 PayPal、Visa、Mastercard、American Express 和 Square，這些有部分是去年最熱門的交易。

自成立以來，隨著金融科技和行動支付領域的持續成長，該 ETF 已經飆升約 46%。Masucci 認為，行動支付領域具有巨大成長機會、新型且顛覆性的技術。

摩根大通 (JPM-US) 和富國 (WFC-US) 預計週二公布財報，週三由美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US) 接棒，摩根士丹利 (MS-US) 則預計週四公布。