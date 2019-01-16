〈財報〉Q4獲利勝預期 高盛盤前股價漲近2%

投行高盛 (GS-US) 今(16)日公布 2018 年第 4 季財報，獲利優於市場預期，受此消息激勵，高盛盤前股價漲近 2%。

台北時間週三晚間 9 點 15 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，高盛股價上漲 1.98%，至 183.48 美元。

美股盤前，高盛股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛昨日股價收漲 0.67%，至 179.91 美元。

高盛財報顯示，去年第 4 季，營收為 80.8 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師平均預期 (75.5 億美元)；獲利超過 25 億美元，每股純益(EPS) 為 6.04 美元，亦高於預期(4.45 美元)。

高盛第 4 季投行業務營收為 20.4 億美元，優於預期 (18.9 億美元)，其中諮詢業務營收成長 56%，至 12 億美元。

高盛的投資及貸款部門，第 4 季營收達 19.1 億美元，勝預期 (13.5 億美元)。

高盛 2018 全年稅前純益為 125 億美元，高於 2017 年的 111 億美元。

這是高盛執行長 David Solomon 上任以來，首度公布財報，他預計將於稍後的電話會議中，回答分析師提問。

去年高盛股價累計下跌約 34%，在美國 6 大銀行中，表現敬陪末座；此外，因涉及「一馬發展公司」(1MDB) 貪汙洗錢案，高盛遭馬來西亞檢察署提起刑事指控，都是分析師可能提及的議題。