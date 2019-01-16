2019年「熊出沒」困境？ 調查：6成經理人認為經濟成長放緩機率高

美國聯準會對升息態度更趨謹慎，從美林全球基金經理人調查報告結果來看，在通膨壓力趨緩下，聯準會對策緊縮可望保持耐心，美元升勢可望就此趨緩，這將有利於新興股債的表現。

調查結果顯示，高達 86% 的經理人不認為今 (2019) 年全球經濟將陷衰退，但有 60% 的經理人認為，未來 12 個月經濟放緩的可能性偏高，這也是 2008 年 9 月金融風暴時期以來的最高。

此外，多數受訪經理人認為，未來 12 個月的通膨預期也出現明顯降溫，同步衝擊短天期殖利率曲線的上揚力道，使得經理人對於殖利率曲線趨平的預期出現拐點，調查顯示，預期殖利率曲線趨平的經理人比例從上個月的 30% 降至 7%。

而對於全球經濟成長前景擔憂的情況也反映在大類資產配置上，經理人增加現金比重 3 個百分點至加碼 38%，下調美股及歐股的比重，美股下滑 5 個百分點至淨加碼 1%，歐股也下滑 4 個百分點到淨減碼 11%。

相較之下，新興股市就較受經理人青睞，淨加碼比重逆勢攀升 11 個百分點來到 29%，為各區域股市中最受青睞者，英國股市則在英國退歐進展膠著的影響下，淨減碼 38%。

產業方面，歷經 12 月美股下跌後，S&P500 科技股指數本益比也一度回到約 16.58 倍，約在 2014 年第二季的水位，經理人進而在 1 月份進行回補，淨加碼程度上升 13% 至 23%，醫療產業連續三個月高居最受經理人青睞產業，淨加碼程度 29%。公用事業、工業及原物料為前三大減碼產業。

受訪經理人認為，2019 年伴隨著美國財政政策效應的遞減，經濟將較為放緩，另一方面，新興市場中國的刺激政策料將逐步出爐，拉進美國以及美國以外市場的距離，53% 受訪的經理人表示，美元有機會在此情境下走弱，有利新興市場貨幣上揚，美元延續上個月的空方主導，進而推升新興市場債匯市看多。