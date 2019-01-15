〈分析〉5G機殼革命：玻璃、樹脂機殼商成大黑馬？

隨著各國政府與智庫機構正揮舞著「2019 5G 元年」的大旗，美國與韓國正預計 2019 年將全面商用，而中國也正高速發展，5G 行動通訊技術不僅已席捲半導體、散熱、車用電子、網通基地台等產業，甚至更已打響了 5G 手機的「機殼戰」。

為了因應 5G 的劃時代來臨，目前相關的智慧型手機製造商，也正考慮從過往的金屬機殼，轉向玻璃和樹脂等較不易受到電波影響之材料，引領各相關機殼設備廠也正快速發展新技術，以迎接 5G 時代挑戰。

市場人士分析，過往耳熟能詳的金屬切割設備廠，若無法轉向手機以外的其他業務，那麼則很可能在 5G 時代表現較為落後，如日廠發那科 (FANUC) 等金屬加工機械設備廠即可能面臨逆風，而玻璃廠如美商康寧 (CORNING)、塑料廠如日商帝人 (TEIJIN) 等，將可能成為 5G 時代的大黑馬。

5G 將帶來「機殼變遷」？

由於 5G 特色在於套用更高頻率的電波，藉以高速傳輸大量數據，傳輸速度最高估計可以達到每秒 10GB 之水準，約為 4G 的 100 倍，也因為 5G 的這項特點，相關手機製造商正認為，過往經常使用鋁等金屬製造的機殼，很可能會阻擋 5G 信號傳輸，造成傳遞速度低落。

日媒引述手機製造商人士透露，為了將金屬機殼阻擋訊號的影響降低，事實上手機製造商在採用金屬外殼的同時，也會局部採用玻璃和樹脂，但 5G 需要利用到更高頻率的電波，故有些材料 5G 電波很可能不容易通過。

而因應 5G 技術發展出現的智慧型手機「機殼戰」，正令美國特殊玻璃製造商康寧、日本塑料廠帝人二間大廠，浮現商機。

美國特殊玻璃製造商康寧旗下知名的「大猩猩玻璃」，因具有高強度、耐摔、輕薄等特色，故常被使用於電子產品之上，如蘋果 iPhone X 即採用了此種背板，而康寧甫於 2018 年七月發布的「大猩猩玻璃」第六代，更擁有光學清晰、觸控敏感、高效無線充電等特點。

日本材料商帝人，則是發明了利用芳綸纖維製成的強化塑料手機背板，該背板的最重要特色，就是訊號傳送狀況相當良好，重量也更輕，但是成本仍然較高。

金屬切割設備商的因應之道？

而 5G 手機「機殼戰」中，估計又以金屬切割與加工設備商的逆風壓力最為沉重，日本野村證券 (Nomura) 認為，如果手機外殼材料變為樹脂，將不再需要金屬框架，那麼估計機床的需求將有可能進一步減少。

野村分析師齊藤克史估計，來自手機的金屬機床需求，將可能減為此前的 70% 左右。

日本金屬加工機械設備廠發那科，也正啟動內部的應變方式，據發那科透露，若 5G 手機外殼真的遭到樹脂取代，那麼金屬切割機床需求雖然可能減少，但是估計「注塑機」將能迎來新需求，看好「注塑機」仍能公司補上營收。

另一日本金屬加工機械巨頭兄弟工業 (Brother Industries) 則認為，即使進入到 5G 時代，該公司仍然不預期金屬切割機床的市場需求將減少，但是兄弟工業也表示，該公司目前確實正致力於其他業務發展，如一般機械與汽車製造機械等領域。