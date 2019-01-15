智邦去年營運創高 今年營收拚雙增雙位數 EPS上看6.2元

交換器大廠智邦 (2345) 站在趨勢浪頭下，在企業、資料中心客戶需求同增下，去年第四季合併營收創新高，EPS 上看 1.7-1.9 元，全年營收同遞新猷，EPS 預估約 5.6-5.8 元。展望 2019 年，第一季雖是傳統淡季，預估營收仍會破百億元、上看 105-110 億元，在 100G 交換器推波，400G 可望在第二季量產出貨下，營收可望再創新高，挑戰雙位數成長，EPS 上看 6.2 元。智邦部分北美客戶可能因應稅率不確定性，提前在第四季拉貨，加上下半年原本就是傳統出貨的旺季，客戶需求本來就比較好，在企業、資料中心客戶對 100G 交換器需求同增下，去年 12 月合併營收為 49.4 億元創新高，累計第四季合併營收衝上 130.26 億元，法人預估，毛利率穩在 20% 左右，EPS 上看 1.7-1.9 元，全年營收同遞新猷，EPS 預估約 5.6-5.8 元。



展望 2019 年，預期 100G Switch 仍為主力動能，惟產品逐步邁入成熟期，而 400G 則待第二季之後發酵，法人預估，在基期已高下，今年營收成長率將緩一些，預估有機會成長約一成，EPS 上看 6.2 元。而第一季雖是傳統淡季，預估營收仍會破百億元、上看 105-110 億元。